«Мы вливаем деньги и убеждаем себя, что “что-то происходит”, но на деле не происходит ничего — становится только хуже», — констатировал президент Конфедерации работодателей Латвии (LDDK) Андрис Бите.

Основная причина — демография. Но, по словам Бите, бизнес уже много лет настаивает: одними вливаниями ситуацию не изменить, нужна внятная политика. В первую очередь — вовлечение в рынок труда тех, кто сейчас экономически не активен: молодёжи, которая ни учится, ни работает; пенсионеров; людей с инвалидностью; длительно и временно безработных.

«Для каждой из этих групп можно создать систему мотивации», — уверен он. В качестве примера Бите предложил освободить работающих пенсионеров от соцвзносов: «Они уже всё своё отработали».

Он также отметил позитивные шаги со стороны государства. С этого года те, кто получает родительское пособие и при этом продолжает работать, могут рассчитывать на 75% выплаты вместо прежних 50%. Эту норму, по мнению Бите, необходимо сохранить.

Дополнительный резерв — трудовые мигранты. Работодатели, подчёркивает он, не выступают за бесконтрольный приём всех подряд. Напротив: бизнес предлагает ввести прозрачные и безопасные правила — откуда привлекать людей, с каким образованием, какой культурной средой и на какой срок.

«Мы не хотим, чтобы в Латвии повторился шведский сценарий», — заявил Бите.

На заседании Национального совета трёхстороннего сотрудничества (NTSP), которое он возглавлял, участники договорились: на следующем этапе будут обсуждаться конкретные группы неактивного населения — кого и как вернуть на рынок труда.

Совет NTSP объединяет представителей правительства, работодателей (LDDK) и профсоюзов.