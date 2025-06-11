Новый хит в сети: Трамп исполнил свой фирменный танец перед солдатами на базе Форт-Брэгг

Во вторник Дональд Трамп выступил перед военнослужащими в Северной Каролине по случаю 250-летнего юбилея создания Армии США. В своей речи он поблагодарил солдат за службу и выразил признательность.

Когда завершилось выступление, зазвучала его традиционная музыкальная тема — «Y.M.C.A.» группы Village People. Под овации собравшихся Трамп вышел к публике и начал танцевать, вызвав бурную реакцию у зрителей. Повернувшись к солдатам, стоявшим позади сцены, он продолжил жестами выражать благодарность, изображая объятия и посылая приветствия.

Толпа ответила громкими аплодисментами и начала скандировать: «USA! USA!». Пока он уходил со сцены, скандирования не утихали. Подойдя к краю сцены, Трамп вновь обратился к собравшимся, поднял кулак и поблагодарил всех: «Огромное спасибо! Спасибо!»

На финальном этапе выхода со сцены президент заметил двух солдат, которые начали подражать его танцу. Улыбнувшись, Трамп вернулся и снова исполнил свои движения, вызвав ещё один взрыв восторга у публики.