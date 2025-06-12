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Работать чиновником нужно уметь: семейная пара баснословно разбогатела на различных должностях (6)

Редакция PRESS 12 июня, 2025 09:44

Латышские СМИ 6 комментариев

LETA

Заместитель государственного секретаря по бюджетным вопросам Йоланта Плуме работает в Министерстве финансов с 2001 года. Уже в начале своей карьеры, ещё во времена латов, её финансовое положение было вполне благополучным по сравнению со средним латвийцем. Однако сегодня она стала наглядным примером того, что, работая на государство, можно, мягко говоря, зарабатывать очень даже неплохо — в 2023 году Плуме получила зарплату в размере 111 тысяч евро, а за работу в различных советах и правлениях — ещё 72 тысячи евро.

Йоланта Плуме работает в Министерстве финансов с 2001 года. В тот период, согласно годовой декларации о доходах, она указала, что имела накопления в размере 4000 латов наличными и 8000 долларов. В 2023 году её заработок в Министерстве финансов составил 111 тысяч евро, в совете Государственной недвижимости — 31 491 евро, а в правлении Лиепайской специальной экономической зоны — 40 735 евро. На тот момент в собственности Плуме в Риге числилось три земельных участка и два объекта недвижимости. Наличные накопления составляли 69 тысяч евро, а долговые обязательства — 165 тысяч евро, сообщает телеканал "Rīga TV24".

Также и муж Йоланты — Каспарс Плуме, который в настоящее время входит в правление Восточной клинической университетской больницы Риги (RAKUS), вполне хорошо устроился. До этого он работал в Службе государственных доходов (VID) и в различных муниципальных предприятиях. В 2001 году в годовой декларации он указал, что имел 1700 латов наличными. К 2023 году его положение значительно улучшилось — только в правлении RAKUS он заработал 70 770 евро и накопил 9546 евро на банковских счетах. Также он задекларировал земельный участок и здание в Риге, сообщает телеканал.

Стоит напомнить, что в течение этого длительного периода в Министерстве финансов доминировала партия "Единство", за исключением начала 2000-х, когда, формально, этот период начался с "Нового времени". В целом Йоланта Плуме и Каспарс Плуме, работая в министерстве, наблюдали смену девяти министров — начиная с Гундара Берзиня и Валдиса Домбровскиса и заканчивая Арвилсом Ашераденсом и Янисом Рейрсом (дважды).

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