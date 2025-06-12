Йоланта Плуме работает в Министерстве финансов с 2001 года. В тот период, согласно годовой декларации о доходах, она указала, что имела накопления в размере 4000 латов наличными и 8000 долларов. В 2023 году её заработок в Министерстве финансов составил 111 тысяч евро, в совете Государственной недвижимости — 31 491 евро, а в правлении Лиепайской специальной экономической зоны — 40 735 евро. На тот момент в собственности Плуме в Риге числилось три земельных участка и два объекта недвижимости. Наличные накопления составляли 69 тысяч евро, а долговые обязательства — 165 тысяч евро, сообщает телеканал "Rīga TV24".

Также и муж Йоланты — Каспарс Плуме, который в настоящее время входит в правление Восточной клинической университетской больницы Риги (RAKUS), вполне хорошо устроился. До этого он работал в Службе государственных доходов (VID) и в различных муниципальных предприятиях. В 2001 году в годовой декларации он указал, что имел 1700 латов наличными. К 2023 году его положение значительно улучшилось — только в правлении RAKUS он заработал 70 770 евро и накопил 9546 евро на банковских счетах. Также он задекларировал земельный участок и здание в Риге, сообщает телеканал.

Стоит напомнить, что в течение этого длительного периода в Министерстве финансов доминировала партия "Единство", за исключением начала 2000-х, когда, формально, этот период начался с "Нового времени". В целом Йоланта Плуме и Каспарс Плуме, работая в министерстве, наблюдали смену девяти министров — начиная с Гундара Берзиня и Валдиса Домбровскиса и заканчивая Арвилсом Ашераденсом и Янисом Рейрсом (дважды).