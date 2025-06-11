Шлесерс призывает к протестам по итогам выборов в Риге. Он говорит об их фальсификации

Сегодня утром Шлесерс в прямом эфире в соцсетях заявил об отказе признавать результаты выборов в Риге и обвинил их организаторов в фальсификации. По его мнению, в субботу были предприняты все возможные меры, чтобы помешать Шлесерсу возглавить думу столицы. Он, однако не уточнил, подавала ли ЛПМ официальное оспаривание результатов в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

Политик уверен, что произошла «кража выборов», поэтому партия намерена развернуть активные действия с целью организации новых, внеочередных, выборов в Риге.

Шлесерс подчеркнул, что не может доверять правоохранительным органам, находящимся под контролем партии «Единство». Он также уверен, что против него лично будут применены различные репрессии для того чтобы заставить замолчать его и его сторонников.

ЛПМ намерена подать в Сейм требование об отставке правительства и обратиться с аналогичным требованием к президенту страны Эдгару Ринкевичу.

Кроме того, запланирован «всенародный протест» против кражи выборов. Мероприятие состоится в воскресенье, 15 июня, в 15:00 у памятника Свободы в Риге. Шлесерс призвал собраться «как можно больше людей, чтобы власть не могла сказать, что нас мало».

«Я не признаю результаты выборов, не смиримся с мошенничеством», — подытожил Шлесерс.

Как сообщалось, подсчёт голосов на муниципальных выборах 2025 года в ночь с субботы на воскресенье столкнулся с техническими проблемами. Проблемы с работой избирательных участков возникали и в течение недели голосования досрочно.

В настоящее время служебная проверка по инцидентам с подсчётом голосов не началась. Сначала необходимо собрать всю доступную информацию о произошедшем, сообщил в понедельник журналистам после заседания межведомственной рабочей группы директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс.