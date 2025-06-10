«Это кровь прошлых возмутителей спокойствия!» В сети высмеяли ржавый забор вокруг Милды (ФОТО)

Šodien Albānijas futbola spēles dēļ mēs pie Brīvības pieminekļa izrādīsim 500 albāņu līdzjutējiem un Rīgas tūristiem, cik skaista ir rūsa un ka policijai trūkst naudas. pic.twitter.com/Rrv5gfUEDa— lolita tomsone (@lolifish) June 10, 2025
Меры предосторожности никогда не бывают лишними. Видимо так решили в правоохранительных органах и на всякий выставили на площади у Памятника Свободы металлические ограждения. Вот только это совсем не украсило центр города, ведь ограждения оказались сильно ржавые.
Пользователи социальной сети Х безжалостно высмеяли ржавый забор, которым обнесли главную достопримечательность столицы.
"Сегодня из-за албанского футбольного матча у памятника Свободы мы покажем 500 албанским болельщикам и туристам Риги, насколько красива ржавчина и как не хватает денег полиции", - написала с сарказмом Лолита Томсоне, прикрепив фотографию металлических ограждений.
Многие поддержали саркастический настрой автора в комментариях:
"Он из янтаря", - написал Андрис.
"Это не ржавчина, это кровь прошлых возмутителей спокойствия. Для устрашения!" - предположил Иварс.