«Это кровь прошлых возмутителей спокойствия!» В сети высмеяли ржавый забор вокруг Милды (ФОТО)

Меры предосторожности никогда не бывают лишними. Видимо так решили в правоохранительных органах и на всякий выставили на площади у Памятника Свободы металлические ограждения. Вот только это совсем не украсило центр города, ведь ограждения оказались сильно ржавые.

Пользователи социальной сети Х безжалостно высмеяли ржавый забор, которым обнесли главную достопримечательность столицы.

"Сегодня из-за албанского футбольного матча у памятника Свободы мы покажем 500 албанским болельщикам и туристам Риги, насколько красива ржавчина и как не хватает денег полиции", - написала с сарказмом Лолита Томсоне, прикрепив фотографию металлических ограждений.

Многие поддержали саркастический настрой автора в комментариях:

"Он из янтаря", - написал Андрис.

"Это не ржавчина, это кровь прошлых возмутителей спокойствия. Для устрашения!" - предположил Иварс.