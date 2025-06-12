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Глава Центральной избирательной комиссии определилась: она все же решила сама уйти в отставку

© LETA 12 июня, 2025 09:03

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Саулите вечером в среду всё же решила уйти в отставку, сообщает агентство LETA со ссылкой на ЦИК. Саулите обратилась в Президиум Сейма с заявлением об отставке.

До этого фракции правящей коалиции Сейма объявили, что договорились об отзыве Кристине Саулите с поста председателя ЦИК. Союз «Зелёных» и крестьян (ZZS) пообещал внести проект решения об её отстранении на заседание Сейма в четверг.

Руководитель фракции «Нового Единства» (JV) в Сейме Эдмунд Юревиц заявил агентству LETA, что депутаты его фракции поддержали бы этот проект. По его мнению, очевидно, что Саулите должна покинуть пост и взять на себя ответственность за случившееся — особенно за организацию избирательного процесса и коммуникацию как до выборов, так и в ночь выборов.

Руководитель фракции «Прогрессивных» в Сейме Андрис Шуваев также подтвердил LETA, что его фракция поддержала бы отставку Саулите.

Из оппозиции представители фракции «Латвия на первом месте» заявили, что поддержали бы отставку Саулите, тогда как Национальное объединение и «Объединённый список» ещё продолжают обсуждение этого вопроса.

Ранее в среду Саулите на заседании парламентской Комиссии по делам государственного управления и самоуправлений заявила, что уйдёт в отставку, однако уже после заседания изменила своё решение, сказав, что ещё не определилась.

«Я не была готова к тому, что в комиссии прозвучат обвинения в безответственности только потому, что я решила уйти. Было бы безответственно с моей стороны не учитывать это», — сказала Саулите.

По её словам, сейчас происходят политические игры, и никто не может обоснованно объяснить, почему она должна покинуть пост. Она считает, что ЦИК в целом проделала отличную работу. «В законе указано, что за системы отвечает Государственное агентство цифрового развития (VDAA)», — отметила Саулите, подчеркнув, что именно в зоне ответственности VDAA возник целый ряд сбоев.

«Я беру на себя ответственность за то, что входит в сферу моей компетенции», — добавила она, указав, что сейчас ей пытаются приписать чужую некомпетентность.

Представители ЦИК на заседании комиссии также заявили, что не могут нести ответственность за системы, которые не находятся в их ведении. Они подчеркнули, что сделали всё возможное для предотвращения аварийной ситуации.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич после выборов заявил, что ЦИК и VDAA провалили организацию избирательного процесса, и ответственность должностных лиц должна быть пересмотрена.

Министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня (JV), курирующая работу VDAA, отстранила от должности директора агентства Йорена Лиопу из-за проблем на выборах. В среду она также заявила о своей отставке.

Лиопа пока не взял на себя ответственность за технические проблемы в ночь выборов. Тем временем VDAA начала детальную проверку всех уровней своей ответственности — от сотрудников, непосредственно отвечающих за избирательную систему, до разработчиков и аудиторов. Агентство подтвердило, что проверка проводится с целью выяснить причины медленной работы системы сканирования избирательных бюллетеней.

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