На четвертый год после российского вторжения и решения Латвии проверить знание латышского языка у граждан Российской Федерации, проживающих в Латвии, сформировалась группа из примерно 5 000 граждан России, которые не могут или не хотят приобрести и продемонстрировать даже скромный уровень владения латышским языком.

Совершенно непонятно, как латвийские власти откажутся от своего обещания выслать из Латвии тысячи неграмотных в языковом отношении людей, когда реальная возможность высылки за все грехи - не только за незнание языка - составляла всего 5 человек в 2023 году, 19 человек в 2024 году и два человека в первые месяцы этого года. До сих пор стране сходило с рук неоднократное откладывание сроков проверки, возможно, в надежде, что либо война в Украине закончится, либо, кто знает, что еще произойдет, что позволит Латвии с честью выйти из ситуации, которую она сама же и создала. Те, кто не может или не хочет учить латышский язык, добились того, что Конституционный суд, а затем и Сейм частично удовлетворили их просьбу об увеличении числа лиц, подлежащих проверке и, соответственно, потенциальной высылке.

Морально неправильно, но политически корректно, что десятки людей, прошедших тест на знание латышского языка, написали жалобу в Конституционный суд, указав на две другие группы людей, которые также должны были сдавать языковой экзамен. Смысл иска заключается в том, что чем больше людей проваливают экзамен, тем меньше вероятность того, что Латвия решится выполнить свое решение о высылке проваливших экзамен из страны.

Основанием для жалобы является то, что поправки к закону об иммиграции, предусматривающие введение экзамена на знание латышского языка, изначально распространялись только на тех граждан России, которые получили ВНЖ по закону об иммиграции, но не на тех, кто получил его по закону «О въезде и проживании иностранцев и лиц без гражданства в Латвийской Республике». Это не два параллельных закона, они заменили друг друга в 2002 году. Изменения произошли так давно, что в преддверии выборов 2022 года о старом законе забыли, а в поправках к Закону об иммиграции не было прописано, что новые нормы применяются и к ВНЖ, выданным по старому закону, если получатели все еще живут в Латвии.

15 февраля прошлого года Конституционный суд признал тест на знание языка конституционным, хотя и присоединился к заявителям в разделе о неравном отношении к аналогичным группам в обществе. Суд оставил на усмотрение Сейма решение о том, как действовать после выявления такого неравенства. Прошлым летом парламент принял решение подвергнуть экзамену и старых получателей ВНЖ. Их было насчитано более четырех тысяч. Без учета тех, кому за 75, и тех, кто не сдал экзамен А2 из-за профессиональных требований, осталось чуть более двух тысяч человек, которые, как ожидается, будут сдавать экзамены в конце этого года. Вполне вероятно, что некоторые из них присоединятся к неэкзаменуемым из предыдущей группы экзаменуемых.

Кто имеет право называть себя демократией?

Другой раздел жалобы в Конституционный суд касается обоснования языкового экзамена тем, что пребывание граждан Российской Федерации в Латвии создает риски, связанные с войной в Украине, а не действиями российских граждан, получивших ВНЖ в упрощенном порядке. «Если решающим критерием для определения дифференцированного обращения является политика, проводимая страной гражданства, то эти риски связаны с гражданами любой недемократической страны», - говорится в жалобе.

Но какие страны являются демократическими? Являются ли демократическими Великобритания и Швеция, которые называют королевствами, или Украина, которая из-за войны не может организовать президентские выборы в установленные сроки? На самом деле первым кандидатом на статус недемократической страны является Белоруссия, потому что не изменилась, по крайней мере, общая позиция европейских стран, что президент Белоруссии захватил власть на основе фальсификации результатов выборов.

Формально неопровержимого критерия для демократических или недемократических стран вообще не существует. Конституционный суд уклонился от обсуждения этого вопроса. Достаточно сказать, что на Украину не нападала другая страна, демократическая или недемократическая, кроме России.

В Латвии достаточно русских граждан, чтобы делегировать от них такую большую массу не носителей латышского языка, что нет никакой уверенности в способности латвийского государства справиться с не носителями языка в соответствии с принятым государством законом о высылке не носителей языка».