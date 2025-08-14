Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Анатолий Горбунов: «Когда я думаю о том, что происходит в стране, мне стыдно» (1)

Редакция PRESS 14 августа, 2025 20:32

Выбор редакции

Бывший председатель Верховного Совета Латвии Анатолий Горбунов сегодня живёт в Марупе. Но, говоря о современных событиях в стране, он не скрывает разочарования. «Когда я думаю о том, что происходит в стране, мне стыдно», — признаётся он в обширном интервью nra.lv. 

Главная проблема, по его словам, — это застывшая бюрократическая система. «Я не верю, что бюрократию можно как-то уменьшить. Можно пытаться что-то переставлять, создавать новые структуры меньшие или большие. Но бюрократию уменьшить невозможно.»

Он вспоминает и заявления премьер-министра Эвики Силини: «Она хвалилась, что будет “прорыв”. Что под этим имелось в виду — никто не понял. Зато ясно, что почти в каждой сфере наша страна находится на последних местах, если сравнивать с Европой.»

Вместе с тем Горбунов подчёркивает: у Латвии остаётся сила радоваться. «Позитивное в том, что люди всё же умеют радоваться. Когда я вижу Праздник песни и танца, когда вижу, что все в Марупе празднуют годовщину (города- прим.ред), поют и танцуют, не спав всю ночь… Люди с удовольствием посещают театры, концерты. Там, где люди вместе и для них есть радость, это самое красивое, что может быть.»

Разговор неминуемо возвращает к 90-м. Горбунов с благодарностью вспоминает Бориса Ельцина: «Ельцину спасибо за то, что он сделал для Латвии. В 2006 году он получил Орден Трёх звёзд из рук Вайры Вике-Фрейберги. Сначала он не хотел его принимать, потом принял, и я участвовал во всех пунктах его визита. Я был рад, что он получил этот орден: он его заслужил.»

Но тут же следует горькая оценка сегодняшней России: «Я глубоко шокирован сегодняшней политикой Путина. Конечно, между странами есть противоречия, это нельзя отрицать, их нужно решать. Но как можно напасть на свободное государство, вызвать огромную массу погибших, стравить народы друг с другом? Для меня это абсолютно неприемлемо. И я это очень тяжело переживаю.»

А к теме баррикад января 1991 года он относится осторожно. «Откровенно говоря, я за них активно не выступал. Зная советские репрессивные структуры, я был сдержан, потому что понимал, как легко сотрудники КГБ могли устроить провокации.»

Он вспоминает и позицию правительства: «Отношение премьер-министра Ивара Годманиса к баррикадам не было особенно поддерживающим. Дал ли он приказ убирать баррикады? — Да.» Причина, по его словам, была проста: «Если бы пришли бронетранспортёры вместе с омоновцами, там было бы много погибших.»

Сколько времени баррикадам следовало простять, никто точно не знал. «Но ясно, что люди привыкли там находиться. Не секрет и то, что многие употребляли алкоголь, чтобы согреться — ведь зима. К баррикадам присоединились люди, которые никак не были связаны с Народным фронтом. Многих привлекали вкусные бутерброды на щедро накрытых столах.»

Горбунов вспоминает и атмосферу конца 80-х: «Люди хотели говорить с нами напрямую. Открытость и демократизация создали новый стиль: в зале обязательно должен быть свободный микрофон, чтобы люди могли свободно задавать вопросы.» Сегодня, по его словам, народные дома по-прежнему полны — но уже протестующих против строительства ветряков. «Я не могу принять строительство этих генераторов, я всем сердцем и душой против них. Как можно так относиться к Латвии?! Что для неё главное? Это её красота.»

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

Важно 14:00

Важно 1 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

Важно 13:45

Важно 1 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 1 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 1 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

Важно 12:54

Важно 1 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (1)

Важно 12:35

Важно 1 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (1)

Важно 11:54

Важно 1 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

