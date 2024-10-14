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«Русская энергия» и концерт в Москве. Как Джаред Лето спровоцировал скандал и возмутил украинцев

© BBC 14 октября, 2024 16:56

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Украинский МИД резко отреагировал на заявление американского певца Джареда Лето из группы Thirty Seconds to Mars, который на концерте в Белграде назвал войну России против Украины «проблемой» и заявил, что хочет приехать в Санкт-Петербург, Москву и Киев, сообщает BBC.

Слова певца вызвали бурную негативную реакцию в Украине — как среди пользователей соцсетей, так и со стороны официальных лиц. На видео с концерта 12 октября в сербской столице, появившемся в соцсетях, певец сначала спрашивает, сколько людей в зале из Сербии, а потом — сколько из России. В ответ на второй вопрос звучат гораздо более громкие возгласы.

«Я знаю, что сегодня здесь есть люди со всего мира, просто мне показалось, что я почувствовал российскую энергию», — отреагировал Лето. После этого певец говорит «вы знаете, что мы по вам соскучились», и добавляет: «Однажды, когда все эти проблемы закончатся, мы приедем к вам на Родину… Мы поедем в Санкт-Петербург, в Москву». В следующем предложении Лето говорит также: «Мы заскочим в Киев».

«Ощущение „русской энергии“ Джареда Лето и его желание выступать в России является оскорблением для тех, кто жертвует жизнями ради защиты свободы, — говорится в комментарии украинского МИД. — Не может быть никакого примирения России, когда она продолжает пытаться решить „проблему“ существования Украины».

Украинская государственная фандрайзинговая платформа United24 опубликовала видео, в котором кадры с концерта в Белграде совмещены с кадрами последствий российских обстрелов в Украине.
Также на заявления Лето отреагировал известный украинский блогер и волонтер Игорь Лаченков, автор телеграм-канала «Лачен пишет».

«Вы знаете, что в Украине ВОЙНА, а не просто какие-то „проблемы“? Вы знаете, что россияне добровольно пришли сюда, чтобы совершать геноцид и военные преступления?» — обратился он к рокеру в сети Х.

«Если вы считаете нормальным то, что вы сказали, если вы симпатизируете сторонникам войны, то вам не рады в столице Украины Киеве», — добавил Лаченков.

В свою очередь, программный директор радиостанции ВСУ «Армия FM» Михаил Безпалько отметил, что они прекращают трансляцию песен Thirty Seconds to Mars в своем эфире.

«Может Джаред когда-то и споет в России, а пока он перестает петь на „Армия FM“, у нас больше не будет песен Thirty Seconds to Mars в эфире», — написал он в фейсбуке.

После распространения видео в соцсетях многие пользователи из Украины выразили свое возмущение его заявлениями в Белграде.

«Быть талантливым — не значит быть умным и эмпатичным», «Приезжайте и посмотрите на наши „проблемы“ и что делает Россия», «Украина больше не уважает и не ждет тебя», — пишут певцу комментаторы в инстаграме.

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