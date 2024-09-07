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Розенвалдс: Путин провёл в Монголии успешную информационную спецоперацию. Чем ответим? (1)

Neatkarīgā Rīta Avīze 7 сентября, 2024 09:15

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"В последнее время в Латвии, много говорят о коммуникации с обществом. Иногда наши собственные ошибки лучше видеть на фоне чужих успехов, как, к сожалению, недавний визит Путина в Монголию, - пишет политолог Кристиан Розенвалдс в "Неаткариге".

Зачем Путин туда поехал? Чтобы отдать дань уважения статуе Чингисхана? Чтобы рассказать о «бесперебойных поставках авиационного топлива в Монголию»? О «планах по развитию железнодорожной сети между двумя странами» и обсудить экологические проблемы строительства ГЭС на пограничной реке? Были ли это важные причины для Путина, чтобы рискнуть отправиться в страну, которая обязана задержать его и передать Международному уголовному суду в Гааге? Нет, конечно! Этот визит - российская стратегическая коммуникационная спецоперация, к сожалению, очень эффективная.

Страна, которая имела на руках ордер МУС на арест Путина, была выбрана намеренно. Прецедент с Монголией создан. Что нам теперь с ним делать? Продолжать рассматривать ее как союзника в демократическом анклаве между Россией и Китаем? Отказаться от этого «дегенерата», чтобы оставить его в одной «шайке с русскими и китайцами»? Стереть плевок с лица и заверить собственный народ, что ничего подобного не произошло? Или разобраться с Монголией так, чтобы никто не захотел последовать ее примеру?

Очевидно, что Россия ждет реакции, чтобы предпринять следующие шаги. Если мы накажем Монголию, то появится стимул объединить вокруг себя все больше и больше вольнодумцев, которым давно надоело слушать нотации «посланцев свободного мира». Если Монголия останется безнаказанной, это также станет сигналов для других стран, которые по своим эгоистическим, а возможно, и идеологическим причинам хотят продолжить или возобновить сотрудничество с Россией. Операция в Монголии, к сожалению, похожа на «вилку» в шахматной партии - имея коня, можно угрожать сразу двум ценным фигурам...

Так уж устроена война, что у противников тоже бывают успешные операции, и эта операция в Монголии - одна из них. Меня больше беспокоит, созданы ли все условия для того, чтобы мы сами могли проводить более эффективные операции. Центр передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям в Риге - это инновация, которую в свое время лоббировал и лелеял Артис Пабрикс. Оправдывает ли он себя?

Если смотреть на дела, а не на порой некомпетентные комментарии его руководителя, то мы не увидим "отличной стратегической коммуникации Центра". У нас нет ни стратегии, ни ее исполнителей, чтобы обратиться к России и ее союзникам. Мы больше заботимся о себе, слишком часто не для того, чтобы мотивировать себя, а чтобы обмануть. И это опасно.

Приведу в пример решающий олимпийский путь матч между Латвией и Францией. На мой взгляд, стало удачей, что Франция открыла счет уже на 21-й секунде. Да, это могло сломать игру Латвии, но в данном случае произошло обратное - Латвия мобилизовалась и, не сбавляя оборотов, убедительно выиграла. И точно так же я надеюсь, что эта успешная спецоперация российских стратегических коммуникаторов в Монголии послужит стимулом для стратегических коммуникаторов по эту сторону фронта. Пришло время мобилизоваться!"

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Комментарии (1) 26 реакций
Комментарии (1) 26 реакций
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