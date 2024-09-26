Российский корабль открыл предупредительный огонь по норвежскому траулеру: норвежцы считают, что он неправ

Норвежский траулер Ragnhild Kristine 12 сентября ловил рыбу в исключительной экономической зоне в Баренцевом море. Эта акватория принадлежит России, но норвежские суда имеют право свободно ее использовать.

В какой-то момент экипаж судна получил сообщение от находящегося неподалеку большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Левченко". «Это российский военный корабль, вам нужно покинуть этот район», - цитирует издание штурмана траулера Эйстейна Ортена.

По словам собеседника, российские военные сообщали о проводимых в регионе учениях. Однако траулер решил не уходить, пока экипаж не вытащит из воды орудия лова. Тем не менее БПК приблизился к норвежскому судну и включил сирену "примерно на 15 секунд". "Потом они выстрелили из пушки куда-​то в море. Наш корпус сильно ударило и затрясло," - рассказал Ортен.

После этого экипаж норвежского судна все же решил прекратить лов и лег курсом на запад. "Адмирал Левченко" следил за траулером еще некоторое время. Норвежцы сообщили об инциденте представителям береговой охраны, которые, в свою очередь, связались с экипажем российского корабля.

Норвегия использует эту часть Баренцева моря в соответствии с соглашением о демаркации границы России и Норвегии, подписанным в 2010 году тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым и тогдашним премьер-министром Норвегии Йенсом Столтенбергом. В соглашении, в частности, было прописано право использования акватории к востоку от архипелага Шпицберген, о чем страны спорили на протяжении нескольких десятилетий. Соглашения между Норвегией и Россией позволяют норвежским кораблям находиться в этих водах даже во время российских военных учений, подчеркнули в Силах обороны Норвегии.