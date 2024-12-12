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Макрон обсудит с Туском миротворцев в Украине после войны

© Deutsche Welle 12 декабря, 2024 08:34

Мир

Франция может рассматривать "корейский" сценарий, подразумевающий создание демилитаризованной зоны между Россией и Украиной.

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве 12 декабря вопрос потенциального размещения миротворческих миссий в Украине после войны, пишут со ссылкой на источники газета Rzeczpospolita и издание Politico в среду, 11 декабря.

Макрон во время недавней встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом сказал ему, что Европа готова активней включиться в процесс переговоров по поводу войны в Украине, рассказал Rzeczpospolita Камиль Гранд - бывший помощник генсека НАТО, работавший при Йенсе Столтенберге до 2022 года. По его мнению, "корейский" сценарий, подразумевающий создание демилитаризованной зоны между Россией и Украиной, - самый реалистичный вариант предоставления Украине гарантий безопасности в случае заморозки боевых действий. 

Суть французского предложения - миротворческая миссия, которая гарантировала бы, что Кремль не нарушит возможное прекращение огня и установленную демаркационную линию, пишет газета. По данным издания, такая миссия может состоять из пяти бригад (около 40 тысяч солдат), а Польша могла бы взять на себя командование одной из них.

Зеленский упоминал предложение Макрона

Высокопоставленный польский чиновник заявил Politico, что Варшава была удивлена появившимся предложением Макрона. "Это не формула, которая позволила бы нам принять такое решение", - сказал источник издания, добавив, что вопросы миротворческих миссий должны решаться в рамках ООН или Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а не в ходе двусторонней дискуссии с президентом Франции.

Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев может рассмотреть предложение Макрона о возможном размещении западных военных в Украине, пока Украина не находится в НАТО.

"Скажу вам откровенно, мы можем подумать и поработать над позицией Эмманюэля. Помните, он предлагал, чтобы какая-то часть войск той или иной страны присутствовала на каких-то территориях Украины, которые гарантировали бы безопасность, пока Украина не в НАТО", - сказал Зеленский на встрече в Киеве с лидером и кандидатом на пост канцлера ФРГ от блока ХДС/ХСС Фридрихом Мерцем (Friedrich Merz).

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Шольц: Звонок Путину был неприятным, но готов его повторить

Мир 12:53

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) открыт для дальнейшего диалога с Кремлем, несмотря на критику, звучавшую в его адрес после недавнего телефонного звонка президенту РФ Владимиру Путину. Разговор с Путиным был неприятным, но он готов его повторить, заявил Шольц в эфире телеканала RTL в среду, 11 декабря.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) открыт для дальнейшего диалога с Кремлем, несмотря на критику, звучавшую в его адрес после недавнего телефонного звонка президенту РФ Владимиру Путину. Разговор с Путиным был неприятным, но он готов его повторить, заявил Шольц в эфире телеканала RTL в среду, 11 декабря.

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Конец халяве? NEPLP получил полномочия ограничивать в Латвии работу сайтов с пиратским контентом

Важно 12:17

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Сегодня в окончательном чтении Сейм поддержал поправки к закону об авторских правах, наделяющие Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP, НСЭСМИ) полномочиями на ограничение пиратских веб-сайтов, нелегально предлагающих кинофильмы, музыку и другие авторские работы.

Сегодня в окончательном чтении Сейм поддержал поправки к закону об авторских правах, наделяющие Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP, НСЭСМИ) полномочиями на ограничение пиратских веб-сайтов, нелегально предлагающих кинофильмы, музыку и другие авторские работы.

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Небожители не извиняются? Вейдемане опросила чиновников — должна ли Силиня ответить за свои слова Смилтенсу?

Важно 12:07

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««Не зарывайся, а то как бы не вытошнило!" – эта яркая фраза премьера Эвики Силини, брошенная в адрес депутата Эдварда Смилтенса, теперь будет тащиться за нею как кусок грядной веревки. Это можно было бы изменить, если бы наша небожительница вспомнила, что после такой некрасивой фразы неплохо было бы извиниться. Это должно было произойти само собой», - пишет в «Неаткариге» публицист Элита Вейдемане, которая решила уточнить, когда же премьер планирует извиниться.  

««Не зарывайся, а то как бы не вытошнило!" – эта яркая фраза премьера Эвики Силини, брошенная в адрес депутата Эдварда Смилтенса, теперь будет тащиться за нею как кусок грядной веревки. Это можно было бы изменить, если бы наша небожительница вспомнила, что после такой некрасивой фразы неплохо было бы извиниться. Это должно было произойти само собой», - пишет в «Неаткариге» публицист Элита Вейдемане, которая решила уточнить, когда же премьер планирует извиниться.  

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Жителя Кулдигского района арестовали за убийство кошки чугунной сковородкой

ЧП и криминал 12:05

ЧП и криминал 0 комментариев

Госполиция арестовала жителя Кулдигского района за убийство кошки, сообщила представитель Госполиции Мадара Шершнёва.

Госполиция арестовала жителя Кулдигского района за убийство кошки, сообщила представитель Госполиции Мадара Шершнёва.

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Акела промахнулся: речь идёт о том, кто будет рулить Латвией. Подоплёка выборов президента БЛ

Важно 12:05

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"Каким бы ограниченным ни было влияние Банка Латвии (БЛ) на монетарную политику еврозоны, президент БЛ продолжает играть важную роль в экономическом, финансовом и банковском развитии нашей страны. Поэтому к выбору наших политиков - кому доверить этот важный пост, когда 21 декабря этого года истечет срок полномочий нынешнего президента Банка Латвии Мартиньша Казакса, - нужно отнестись со всей серьезностью, - пишет Бен Латковскис в "Неаткариге".

"Каким бы ограниченным ни было влияние Банка Латвии (БЛ) на монетарную политику еврозоны, президент БЛ продолжает играть важную роль в экономическом, финансовом и банковском развитии нашей страны. Поэтому к выбору наших политиков - кому доверить этот важный пост, когда 21 декабря этого года истечет срок полномочий нынешнего президента Банка Латвии Мартиньша Казакса, - нужно отнестись со всей серьезностью, - пишет Бен Латковскис в "Неаткариге".

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В Латвию залетел российский самолет — почему не сбили: латвийцы в шоке (а он и не влетал: ДОПОЛНЕНО)

Выбор редакции 11:52

Выбор редакции 0 комментариев

Сегодня днем, 11 декабря, на территорию Латвии залетел самолет МЧС России. Об этом написала в Фейсбуке жительница ЛР и поделилась снимком с Fligtradar24.

Сегодня днем, 11 декабря, на территорию Латвии залетел самолет МЧС России. Об этом написала в Фейсбуке жительница ЛР и поделилась снимком с Fligtradar24.

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Инвестор рижского колеса обозрения — россиянин, состоявший в санкционном списке: Ir

Важно 11:50

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Инвестором амбициозного проекта по строительству колеса обозрения в Риге, а также фактическим выгодополучателем, является уроженец России Рустам Гильфанов. Он контролирует оператора панорамного колеса через свою компанию, зарегистрированную на Мальте. И хотя на первый взгляд проект выглядит как инициативы с благими намерениями, за ним скрывается много вопросов и нюансов. Так, например, Рустам Гильфанов когда-то оказался в украинском санкционном списке — это шокирующая деталь, о которой сообщает журнал Ir.

Инвестором амбициозного проекта по строительству колеса обозрения в Риге, а также фактическим выгодополучателем, является уроженец России Рустам Гильфанов. Он контролирует оператора панорамного колеса через свою компанию, зарегистрированную на Мальте. И хотя на первый взгляд проект выглядит как инициативы с благими намерениями, за ним скрывается много вопросов и нюансов. Так, например, Рустам Гильфанов когда-то оказался в украинском санкционном списке — это шокирующая деталь, о которой сообщает журнал Ir.

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