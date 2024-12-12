Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 16. Декабря Завтра: Alvine

Макрон обсудит с Туском миротворцев в Украине после войны

© Deutsche Welle 12 декабря, 2024 08:34

Мир

Франция может рассматривать "корейский" сценарий, подразумевающий создание демилитаризованной зоны между Россией и Украиной.

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве 12 декабря вопрос потенциального размещения миротворческих миссий в Украине после войны, пишут со ссылкой на источники газета Rzeczpospolita и издание Politico в среду, 11 декабря.

Макрон во время недавней встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом сказал ему, что Европа готова активней включиться в процесс переговоров по поводу войны в Украине, рассказал Rzeczpospolita Камиль Гранд - бывший помощник генсека НАТО, работавший при Йенсе Столтенберге до 2022 года. По его мнению, "корейский" сценарий, подразумевающий создание демилитаризованной зоны между Россией и Украиной, - самый реалистичный вариант предоставления Украине гарантий безопасности в случае заморозки боевых действий. 

Суть французского предложения - миротворческая миссия, которая гарантировала бы, что Кремль не нарушит возможное прекращение огня и установленную демаркационную линию, пишет газета. По данным издания, такая миссия может состоять из пяти бригад (около 40 тысяч солдат), а Польша могла бы взять на себя командование одной из них.

Зеленский упоминал предложение Макрона

Высокопоставленный польский чиновник заявил Politico, что Варшава была удивлена появившимся предложением Макрона. "Это не формула, которая позволила бы нам принять такое решение", - сказал источник издания, добавив, что вопросы миротворческих миссий должны решаться в рамках ООН или Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а не в ходе двусторонней дискуссии с президентом Франции.

Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев может рассмотреть предложение Макрона о возможном размещении западных военных в Украине, пока Украина не находится в НАТО.

"Скажу вам откровенно, мы можем подумать и поработать над позицией Эмманюэля. Помните, он предлагал, чтобы какая-то часть войск той или иной страны присутствовала на каких-то территориях Украины, которые гарантировали бы безопасность, пока Украина не в НАТО", - сказал Зеленский на встрече в Киеве с лидером и кандидатом на пост канцлера ФРГ от блока ХДС/ХСС Фридрихом Мерцем (Friedrich Merz).

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
15 реакций
15 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Продолжать давить, и Россия рухнет»: Браже о новых санкциях. Там было и 11 латвийских танкеров

Важно 20:45

Важно 0 комментариев

"Экономика России - слабое место режима ее лидера Владимира Путина, поэтому Европейский союз должен продолжать санкционное давление на энергетические газовые отрасли, которые являются основным источником финансирования России", - подчеркнула сегодня министр иностранных дел Латвии Байба Браже на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

"Экономика России - слабое место режима ее лидера Владимира Путина, поэтому Европейский союз должен продолжать санкционное давление на энергетические газовые отрасли, которые являются основным источником финансирования России", - подчеркнула сегодня министр иностранных дел Латвии Байба Браже на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Читать
Загрузка

«Мне хотелось плакать!» Перед праздниками мошенники ловят людей на глупости: история обманутой женщины

Важно 19:55

Важно 0 комментариев

Рижанка Винета часто делает покупки в интернете, в том числе и в преддверии праздников, подбирая подарки. Недавно она получила сообщение о доставке посылки, но за нее еще нужно было заплатить. Сделав оплату, после получения она поняла, что ничего подобного не заказывала, рассказывает историю обманутой женщины программа Bez Tabu.

Рижанка Винета часто делает покупки в интернете, в том числе и в преддверии праздников, подбирая подарки. Недавно она получила сообщение о доставке посылки, но за нее еще нужно было заплатить. Сделав оплату, после получения она поняла, что ничего подобного не заказывала, рассказывает историю обманутой женщины программа Bez Tabu.

Читать

Может еще ток пустить? После массового разграбления чипсов предлагаются особые меры по защите елок

Важно 19:31

Важно 0 комментариев

Инцидент в торговом центре "Акрополь", когда посетители разграбили ёлку из чипсов Pringles всколыхнул социальные сети. После него рижане даже стали несколько иначе смотреть на праздничные украшения из разных вкусностей.

Инцидент в торговом центре "Акрополь", когда посетители разграбили ёлку из чипсов Pringles всколыхнул социальные сети. После него рижане даже стали несколько иначе смотреть на праздничные украшения из разных вкусностей.

Читать

Систему e-Veselība ждут перемены: пациентам запретят дважды записываться на одно обследование

Азбука здоровья 19:29

Азбука здоровья 0 комментариев

В электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) уже сейчас можно ознакомиться с результатами лабораторных исследований, также доступен прототип ее мобильного приложения, которое может быть полноценно внедрено в течение следующего года, сообщил в понедельник на пресс-конференции Национальной службы здравоохранения (НСЗ) о новинках ЭСЗ директор НСЗ Арис Каспаранс.

В электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) уже сейчас можно ознакомиться с результатами лабораторных исследований, также доступен прототип ее мобильного приложения, которое может быть полноценно внедрено в течение следующего года, сообщил в понедельник на пресс-конференции Национальной службы здравоохранения (НСЗ) о новинках ЭСЗ директор НСЗ Арис Каспаранс.

Читать

Шольц получил вотум недоверия в бундестаге: в феврале у Германии будет новый канцлер

Важно 19:19

Важно 0 комментариев

Депутаты бундестага (парламента) Германии отказали в доверии правительству Олафа Шольца. В ходе специального заседания, созванного по инициативе самого Шольца, поддержку кабинету выразили 207 из 717 депутатов, 116 воздержались, 394 выступили против.

Депутаты бундестага (парламента) Германии отказали в доверии правительству Олафа Шольца. В ходе специального заседания, созванного по инициативе самого Шольца, поддержку кабинету выразили 207 из 717 депутатов, 116 воздержались, 394 выступили против.

Читать

И дама в шубе с последним айфоном! Посетители ТЦ «Акрополь» разграбили ёлку (ВИДЕО)

Выбор редакции 19:09

Выбор редакции 0 комментариев

О невиданном доселе инциденте сообщают пользователи соцсетей - в торговом центре "Акрополь" посетители прилюдно на глазах охранника разграбили ёлку.

О невиданном доселе инциденте сообщают пользователи соцсетей - в торговом центре "Акрополь" посетители прилюдно на глазах охранника разграбили ёлку.

Читать

Опубликована карта возможной линии фронта в случае Третьей мировой: где там Латвия?

Выбор редакции 19:07

Выбор редакции 0 комментариев

Если Россия решит атаковать страны НАТО, основным направлением, скорее всего, станет Сувалкский коридор, который соединяет Прибалтику с Польшей и отделяет Калининградскую область от Беларуси. Это создаст угрозу для стран Балтии, Финляндии и других членов НАТО. Журнал Newsweek опубликовал карту возможной линии фронта в случае такого развития событий.

Если Россия решит атаковать страны НАТО, основным направлением, скорее всего, станет Сувалкский коридор, который соединяет Прибалтику с Польшей и отделяет Калининградскую область от Беларуси. Это создаст угрозу для стран Балтии, Финляндии и других членов НАТО. Журнал Newsweek опубликовал карту возможной линии фронта в случае такого развития событий.

Читать