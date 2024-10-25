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Российские военные ворвались в Селидово: чем важен этот город в Донецкой области

© BBC 25 октября, 2024 12:55

Мир 0 комментариев

Наступающая российская армия добилась тактических успехов в Селидово — городе в 20 километрах от Покровска Донецкой области. Ранее ей удалось обойти этот сильный укрепрайон ВСУ с юга и севера, а сейчас поступают сообщения о начале штурма самого города.

Военные эксперты считают, что в ближайшее время украинские войска будут вынуждены отойти из Селидово из-за угрозы окружения. Как его потеря может изменить ситуацию на Покровском направлении, где действуют основные силы российской группировки войск «Центр»?

Z-каналы выложили видеозаписи водружения российского флага на одной из городских многоэтажек. О тяжелом положении в районе Селидово и уличных боях сообщают и украинские паблики.

«Противник имеет успех в центре. В Селидово оккупанты заходят целыми взводами. Экипажи fpv-дронов совершают по 100+ вылетов в день сугубо по пехоте врага, но все равно не справляются с таким потоком. Враг успешно проникает и проводит рассредоточение по домам и подвалам», — пишет телеграм-канал War Facts.

Продвижение российских частей на этом участке фронта подтверждает и американский Институт изучения войны (ISW). «Российское наступление в Селидово, а также территориальные завоевания к югу и северу от города вскоре могут привести к тому, что украинские войска будут вынуждены отступить из этого района, чтобы не оказаться в ловушке», — говорится в его сводке.

Селидово — небольшой город к югу — юго-востоку от Покровска, на который нацелен главный удар российской группировки, действующей в Донбассе. Он находится в низине, и его взятие не даёт особых преимуществ для развития наступления.

Однако для российских подразделений, наступающих на Покровск севернее, со стороны захваченных в августе–сентябре Гродовки и Новогродовки, Селидово представляло угрозу — оттуда ВСУ могли нанести опасный контрудар во фланг, и этот фактор существенно сковывал продвижение российской армии на основном, Покровском направлении.

Селидово — не единственная проблема командования российской группировки «Центр», которое вместо выполнения основной задачи было вынуждено тратить время и ресурсы на решение более мелких, тактических.

«Надо и Селидово захватить, и в Курахово прорваться, не говоря уже о Торецке и дороге Покровск — Константиновка, ну и т. д. Собственно, наступать на Покровск просто не хватает времени и возможностей», — отмечал украинский военный обозреватель Константин Машовец.

В Институте изучения войны считают, что оборона Селидово выполнила основную задачу — задержала российское наступление, измотала российские силы и дала украинским войскам время для укрепления обороны Покровска. «Россия вполне может взять Селидово в ближайшие дни, но его захват не предвещает захвата Покровска», — полагают аналитики ISW.

Вместе с тем российская армия продолжает атаки и на соседних направлениях — в частности, в районе Цукурино и посёлка Горняк к югу от Селидово. Там тоже имеются важные опорные пункты ВСУ, препятствующие быстрому продвижению россиян.

События последних месяцев показывают, что российскому командованию пусть медленно, но удаётся решать небольшие тактические задачи. Как минимум одна из таких задач будет решена со взятием Селидово.

 

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