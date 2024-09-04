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Российские спецслужбы ни при чём? В деле о поджоге Музея оккупации новые подробности (1)

© LETA 4 сентября, 2024 19:21

ЧП и криминал 1 комментариев

 Женщина, которая была задержана по уголовному делу о поджоге Музея оккупации в ночь на 28 февраля этого года, не была причастна к преступлению. Кроме того, полученная на данный момент информация не свидетельствует о том, что поджог музея был осуществлен по заказу российских спецслужб, сообщили в прокуратуре.

В ходе расследования было установлено, что женщина не причастна ни к совершению преступления, ни к содействию ему. Также не было получено подтверждений, что она могла знать о преступном умысле обвиняемых.

В связи с отсутствием в действиях женщины состава преступления принято решение о прекращении в отношении нее уголовного преследования, сообщили в прокуратуре.

В августе прокуратура направила в суд дело, по которому в поджоге Музея оккупации в составе организованной группы обвиняются три человека. В прокуратуре подтвердили, что на данный момент не получено доказательств того, что поджог был осуществлен по поручению российских спецслужб.

Согласно обвинению, один из обвиняемых, который отбывал наказание в Даугавгривской тюрьме, в начале 2024 года в телефонном разговоре подговорил своего знакомого Виталия Лукьянова найти человека, который бросит в окно здания бутылку с зажигательной смесью, пообещав за это 4500 долларов США.

Лукьянов нашел Валентина Размерицу, который согласился совершить поджог за 2000 евро.

Далее заказчик через Лукьянова сообщил, что поджечь нужно именно Музей оккупации, и через другого человека передал деньги за совершение преступления.

Обвиняемые изготовили бутылку с зажигательной смесью и около полуночи отправились в Вецригу, где поджигатель с помощью самодельного молотка разбил стекло на первом этаже музея и бросил бутылку с зажигательной смесью, в результате чего возник пожар площадью около 0,5 кв. м.

Ущерб в результате поджога составил более 10 000 евро.

В настоящее время все трое обвиняемых находятся в местах заключения. Посредник и исполнитель были задержаны через несколько дней после поджога и заключены под стражу, а заказчик продолжает отбывать срок.

Все обвиняемые уже имеют судимости.

Посредник и исполнитель признали себя виновными и раскаиваются в содеянном, а заказчик отказался комментировать обвинение.

За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с испытательным сроком до трех лет или без него.

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Комментарии (1) 23 реакций
Комментарии (1) 23 реакций
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