Российские пенсионеры в Латвии не создают нагрузку на соцслужбы — у них есть другие доходы, заявил министр благосостояния

По словам министра, обязанность помочь этим людям при необходимости возлагается на самоуправления, однако на практике этого почти не требуется: у многих получателей российских пенсий есть другие доходы, а часть из них получает и латвийскую пенсию. «Нет такого, чтобы массово обращались за соцпомощью», — подчеркнул он.

Узулниекс отметил, что Россия технически может осуществлять переводы через австрийский банк. В апреле, по данным Государственного агентства социального страхования (ГАСС), из РФ поступило лишь 21 369 евро, предназначенных для девяти человек. Это выглядит как сознательная провокация: «Они делают это специально, чтобы сказать, будто Латвия не заботится о российских гражданах. Это пропаганда», — заявил министр.

По оценке ГАСС, для полноценных выплат пенсий, назначенных в РФ и выплачиваемых в Латвии, требуется около 7 миллионов евро в квартал. Соглашение о социальном обеспечении между Латвией и Россией действует с 2011 года. В конце прошлого года такие пенсии в Латвии получали около 9700 человек.