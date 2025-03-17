Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 17. Марта Завтра: Gerda, Gertrude
Доступность

«России нельзя доверять»: Кайя Каллас в преддверии нового разговора Трампа и Путина

Euronews 17 марта, 2025 20:00

Важно 0 комментариев

Россия не хочет мира в Украине, и ей нельзя доверять в достижении этой цели, предупредила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас накануне нового телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, за которым Европа наверняка будет следить с большим вниманием.

Россия "воспользуется этой возможностью, чтобы выдвинуть различные требования, и мы уже видим, что они выдвигают требования, которые являются конечными целями", - заявила Каллас в понедельник днем после встречи министров иностранных дел в Брюсселе.

Ее комментарии стали реакцией на неконкретный ответ Путина на предложение Белого дома о 30-дневном прекращении огня в Украине, которое Киев уже принял. Российский лидер попросил прояснить некоторые "нюансы", в том числе вопрос о том, продолжатся ли западные поставки оружия и боеприпасов.

"То есть в течение этих 30 дней будет (...) продолжаться мобилизация в Украине? Будет ли туда поставляться оружие? Нужны ли эти 30 дней для обучения вновь мобилизованных подразделений? Или ничего этого не будет?" - спросил он на прошлой неделе на пресс-конференции.

Путин также говорил о решении, направленном на устранение того, что он назвал "коренными причинами" войны, - этот термин он часто использует, требуя демилитаризации Украины и соблюдения нейтралитета, которые Киев категорически отвергает.

"Мяч находится на поле России", - сказал Каллас в понедельник.

"Сейчас мы видим, что Россия на самом деле не хочет мира. За столом было понимание того, что России нельзя доверять".

Отвечая на вопрос, будет ли Европа приглашена на переговоры под руководством США, Каллас сказал: "Как мы видим, стола переговоров нет, потому что Россия не идет за стол переговоров".

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, который присутствовал на встрече в понедельник, сказал, что бремя уступок должно быть возложено на агрессора.

"Мы требуем от Украины безоговорочной позиции, когда видим столько условий со стороны Путина и видим реальные намерения", - сказал Будрис по прибытии. "В империалистическом плане Путина нет места миру, это очевидно, и эти действия показывают больше, чем слова".

Его финская коллега, Элина Валтонен, высказала аналогичное мнение. "Искренние усилия президента Трампа по достижению мира не должны быть использованы Путиным для дальнейшего ослабления Украины и возвращения с агрессией в ближайшем будущем", - сказала она.

Скептицизм разделяет и президент Украины Владимир Зеленский, который назвал предварительные условия Путина "очень предсказуемыми и "очень манипулятивными".

Зеленский указал на сообщения о наращивании российских войск вдоль границы с Сумской областью на северо-востоке Украины как на "явное" доказательство того, что Путин намерен "игнорировать дипломатию" и "затягивать войну".

"Это указывает на намерение напасть", - сказал Зеленский в выходные.

Трамп, напротив, выглядел более оптимистично, объявив о своем намерении провести телефонный разговор с Путиным во вторник, что подтвердил Кремль.

"Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях", - сказал Трамп в воскресенье, добавив, что участники переговоров уже обсудили "раздел определенных активов".

"Я думаю, у нас есть хорошие шансы", - добавил он.

Можно с уверенностью сказать, что Брюссель будет внимательно следить за результатами встречи Трампа и Путина.

В последний раз они разговаривали 12 февраля, когда они договорились "немедленно" начать переговоры о прекращении войны, что застало всех западных союзников врасплох.

Этот разговор фактически разрушил трехлетнюю единую трансатлантическую решимость изолировать Кремль и заставил европейцев метаться, пытаясь восстановить свои позиции в стремительно развивающейся дипломатии. С тех пор президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер взяли на себя инициативу по созданию коалиции желающих защитить потенциальное урегулирование на украинской земле и в воздушном пространстве.

Ожидается, что в коалицию войдут "более 30 стран", по словам представителей кабинета Стармера. "Это предполагает не только отправку войск, но и участие в других мероприятиях", - заявил в понедельник представитель Стармера, не назвав страны.

Сама Каллас предложила план по созданию еще одной коалиции желающих мобилизовать до 40 миллиардов евро в виде новой военной помощи Украине в краткосрочной перспективе. Инициатива будет включать добровольные взносы, чтобы обойти вето Венгрии (и, возможно, Словакии), и будет открыта для взносов стран, не входящих в ЕС, таких как Великобритания и Норвегия.

Каллас заявила, что ее проект получил "широкую политическую поддержку", но предупредила, что для его окончательной доработки необходимо провести дополнительную техническую работу.

"Сейчас обсуждение идет в подробностях", - сказала Каллас. "Надеюсь, мы сможем двигаться дальше, потому что все за столом поняли, что мы должны продемонстрировать нашу решимость прямо сейчас и поддержать Украину, чтобы она могла защитить себя".

Инициатива Каллас будет обсуждаться лидерами ЕС на саммите в четверг.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Положился на совет ChatGPT и остался без пособия по безработице и компенсации: а всё дело в одной цифре

Важно 20:12

Важно 0 комментариев

В Эстонии произошел трагикомический случай. В Трудовую инспекцию обратился растерянный гражданин: «Меня к вам направила Касса по безработице. Я написал заявление об увольнении, пришел становится на учет, а там сказали, что никаких выплат мне не положено, потому что работодатель указал неверную статью», - цитирует его RusPostimees.

В Эстонии произошел трагикомический случай. В Трудовую инспекцию обратился растерянный гражданин: «Меня к вам направила Касса по безработице. Я написал заявление об увольнении, пришел становится на учет, а там сказали, что никаких выплат мне не положено, потому что работодатель указал неверную статью», - цитирует его RusPostimees.

Читать

«Является ли вымирание нашего народа процессом саморегуляции Земли?» — спрашивает «Неаткарига»

Латышские СМИ 19:42

Латышские СМИ 0 комментариев

"В прошлом году в Латвии родился 12 571 ребенок, что почти на 2000 меньше, чем в 2023 году. Это неудивительно, поскольку естественный прирост населения Латвии был отрицательным на протяжении последних 35 лет, а в 2023 году в Латвии наблюдалось самое быстрое сокращение населения во всем Европейском союзе. Если страна не предпримет активных действий уже сейчас, то сокращение населения будет происходить еще быстрее, считают демографы, - пишет Элита Вейдемане в "Неаткариге".

"В прошлом году в Латвии родился 12 571 ребенок, что почти на 2000 меньше, чем в 2023 году. Это неудивительно, поскольку естественный прирост населения Латвии был отрицательным на протяжении последних 35 лет, а в 2023 году в Латвии наблюдалось самое быстрое сокращение населения во всем Европейском союзе. Если страна не предпримет активных действий уже сейчас, то сокращение населения будет происходить еще быстрее, считают демографы, - пишет Элита Вейдемане в "Неаткариге".

Читать

Поход женщины в Lidl оказался роковым: позже она скончалась в больнице

Выбор редакции 19:32

Выбор редакции 0 комментариев

Трагический несчастный случай в Вентспилсе. Пожилая женщина переходила улицу и попала под колеса BMW. Пешеход скончалась в больнице. Этот инцидент вызвал дискуссию о безопасности движения на улице Дурбес, где местные жители часто рискуют, чтобы сходить в местный магазин, пишет "Неаткарига" со ссылкой на передачу «Degpunktā».

Трагический несчастный случай в Вентспилсе. Пожилая женщина переходила улицу и попала под колеса BMW. Пешеход скончалась в больнице. Этот инцидент вызвал дискуссию о безопасности движения на улице Дурбес, где местные жители часто рискуют, чтобы сходить в местный магазин, пишет "Неаткарига" со ссылкой на передачу «Degpunktā».

Читать

«Белоснежка» возмутила всех. Как ремейк знаменитого мультфильма стал скандальным еще до премьеры

История и культура 18:58

История и культура 0 комментариев

Ремейк классического диснеевского мультфильма, снятый Марком Уэббом, стал скандальным еще до выхода на экраны — а 15 марта состоялась его мировая премьера. «Белоснежку» призывали бойкотировать пропалестинские активисты, а израильский консул осудил исполнительницу главной роли. Правые высмеяли фильм за недостаточную белую Белоснежку, а сторонники divercity осудили за то, что там присутствуют гномы, то есть карлики. А после того, как создатели фильма решили заменить гномов компьютерной графикой, возмутилось уже сообщество людей с карликовостью, пишет BBC.

Ремейк классического диснеевского мультфильма, снятый Марком Уэббом, стал скандальным еще до выхода на экраны — а 15 марта состоялась его мировая премьера. «Белоснежку» призывали бойкотировать пропалестинские активисты, а израильский консул осудил исполнительницу главной роли. Правые высмеяли фильм за недостаточную белую Белоснежку, а сторонники divercity осудили за то, что там присутствуют гномы, то есть карлики. А после того, как создатели фильма решили заменить гномов компьютерной графикой, возмутилось уже сообщество людей с карликовостью, пишет BBC.

Читать

«Задача всего государства»: правительство планирует утвердить стратегию оборонной промышленности

Новости Латвии 18:48

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство планирует в ближайшее время утвердить стратегию развития оборонной промышленности и инноваций, сообщила в понедельник премьер-министр Эвика Силиня после встречи с представителями организаций оборонной промышленности.

Правительство планирует в ближайшее время утвердить стратегию развития оборонной промышленности и инноваций, сообщила в понедельник премьер-министр Эвика Силиня после встречи с представителями организаций оборонной промышленности.

Читать

Трагическая авария на шоссе в Вентспилс: уголовный процесс, скорее всего, будет прекращен

Важно 18:36

Важно 0 комментариев

В больнице скончался водитель, который на Вентспилсском шоссе, вероятно, спровоцировал трагическую аварию, в которой пострадали молодые участники хора «Nоšu planēta» из Вентспилсской музыкальной средней школы. Их дирижёр погибла на месте происшествия, а позже в больнице скончалась и одна из юных певиц хора. В рамках возбужденного полицией дела водителю не был присвоен никакой статус, так как он долгое время находился в коме и не мог быть допрошен. Теперь, вероятно, процесс будет прекращён, сообщает LSM.

В больнице скончался водитель, который на Вентспилсском шоссе, вероятно, спровоцировал трагическую аварию, в которой пострадали молодые участники хора «Nоšu planēta» из Вентспилсской музыкальной средней школы. Их дирижёр погибла на месте происшествия, а позже в больнице скончалась и одна из юных певиц хора. В рамках возбужденного полицией дела водителю не был присвоен никакой статус, так как он долгое время находился в коме и не мог быть допрошен. Теперь, вероятно, процесс будет прекращён, сообщает LSM.

Читать