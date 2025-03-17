«России нельзя доверять»: Кайя Каллас в преддверии нового разговора Трампа и Путина

Россия "воспользуется этой возможностью, чтобы выдвинуть различные требования, и мы уже видим, что они выдвигают требования, которые являются конечными целями", - заявила Каллас в понедельник днем после встречи министров иностранных дел в Брюсселе.

Ее комментарии стали реакцией на неконкретный ответ Путина на предложение Белого дома о 30-дневном прекращении огня в Украине, которое Киев уже принял. Российский лидер попросил прояснить некоторые "нюансы", в том числе вопрос о том, продолжатся ли западные поставки оружия и боеприпасов.

"То есть в течение этих 30 дней будет (...) продолжаться мобилизация в Украине? Будет ли туда поставляться оружие? Нужны ли эти 30 дней для обучения вновь мобилизованных подразделений? Или ничего этого не будет?" - спросил он на прошлой неделе на пресс-конференции.

Путин также говорил о решении, направленном на устранение того, что он назвал "коренными причинами" войны, - этот термин он часто использует, требуя демилитаризации Украины и соблюдения нейтралитета, которые Киев категорически отвергает.

"Мяч находится на поле России", - сказал Каллас в понедельник.

"Сейчас мы видим, что Россия на самом деле не хочет мира. За столом было понимание того, что России нельзя доверять".

Отвечая на вопрос, будет ли Европа приглашена на переговоры под руководством США, Каллас сказал: "Как мы видим, стола переговоров нет, потому что Россия не идет за стол переговоров".

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, который присутствовал на встрече в понедельник, сказал, что бремя уступок должно быть возложено на агрессора.

"Мы требуем от Украины безоговорочной позиции, когда видим столько условий со стороны Путина и видим реальные намерения", - сказал Будрис по прибытии. "В империалистическом плане Путина нет места миру, это очевидно, и эти действия показывают больше, чем слова".

Его финская коллега, Элина Валтонен, высказала аналогичное мнение. "Искренние усилия президента Трампа по достижению мира не должны быть использованы Путиным для дальнейшего ослабления Украины и возвращения с агрессией в ближайшем будущем", - сказала она.

Скептицизм разделяет и президент Украины Владимир Зеленский, который назвал предварительные условия Путина "очень предсказуемыми и "очень манипулятивными".

Зеленский указал на сообщения о наращивании российских войск вдоль границы с Сумской областью на северо-востоке Украины как на "явное" доказательство того, что Путин намерен "игнорировать дипломатию" и "затягивать войну".

"Это указывает на намерение напасть", - сказал Зеленский в выходные.

Трамп, напротив, выглядел более оптимистично, объявив о своем намерении провести телефонный разговор с Путиным во вторник, что подтвердил Кремль.

"Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях", - сказал Трамп в воскресенье, добавив, что участники переговоров уже обсудили "раздел определенных активов".

"Я думаю, у нас есть хорошие шансы", - добавил он.

Можно с уверенностью сказать, что Брюссель будет внимательно следить за результатами встречи Трампа и Путина.

В последний раз они разговаривали 12 февраля, когда они договорились "немедленно" начать переговоры о прекращении войны, что застало всех западных союзников врасплох.

Этот разговор фактически разрушил трехлетнюю единую трансатлантическую решимость изолировать Кремль и заставил европейцев метаться, пытаясь восстановить свои позиции в стремительно развивающейся дипломатии. С тех пор президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер взяли на себя инициативу по созданию коалиции желающих защитить потенциальное урегулирование на украинской земле и в воздушном пространстве.

Ожидается, что в коалицию войдут "более 30 стран", по словам представителей кабинета Стармера. "Это предполагает не только отправку войск, но и участие в других мероприятиях", - заявил в понедельник представитель Стармера, не назвав страны.

Сама Каллас предложила план по созданию еще одной коалиции желающих мобилизовать до 40 миллиардов евро в виде новой военной помощи Украине в краткосрочной перспективе. Инициатива будет включать добровольные взносы, чтобы обойти вето Венгрии (и, возможно, Словакии), и будет открыта для взносов стран, не входящих в ЕС, таких как Великобритания и Норвегия.

Каллас заявила, что ее проект получил "широкую политическую поддержку", но предупредила, что для его окончательной доработки необходимо провести дополнительную техническую работу.

"Сейчас обсуждение идет в подробностях", - сказала Каллас. "Надеюсь, мы сможем двигаться дальше, потому что все за столом поняли, что мы должны продемонстрировать нашу решимость прямо сейчас и поддержать Украину, чтобы она могла защитить себя".

Инициатива Каллас будет обсуждаться лидерами ЕС на саммите в четверг.