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Росликов: «Не хотите видеть Трампа у власти? Придется смириться с реальностью»

Редакция PRESS 6 ноября, 2024 21:07

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-Сегодня, поистине, у латвийской политической элиты был черный вторник. Трамп победил и тут, в парламенте, все забегали, - пишет Алексей Росликов, председатель партии "Стабильности!".

- "Прогрессивные" кричали, что это конец однополым бракам и всему движению LGBT+.

Часть блока власти волновалась, что будут делать, если война остановится, ведь именно это дает им шанс быть у власти и работать как хочется. Именно эта причина дает возможность повышать цены, налоги и получать космические прибыли газовым, топливным и энергетическим компаниям.

Лично я считаю, что если Трамп исполнит все данные обещания, геополитически ситуация повернется так, что тут придется многим начинать придумывать, как извиняться перед той частью жителей Латвии, которых два года нагибали ни за что.

Наконец исчезнет надуманный повод для повышения цен и налогов. И - вишенка на торте - не будет больше эмоционального повода для власти выигрывать выборы.

А это уже перемены и возможность нам прийти к власти.

Поводов, конечно, для переживаний достаточно, а главное, что теперь перспектива либералов Латвии стала очень туманной.

Но это хорошо, перемены идут, и мы должны использовать их.  

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