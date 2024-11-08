Роман с моделью, шутки о росте: что говорят о 2-х метровом сыне Трампа

Общественность то и дело обсуждает стильную супругу нового президента Штатов Меланию Трамп, однако их общий сын Бэррон остается за кадром, что неудивительно. Молодой человек ведет себя на публике довольно скромно, часто стоит позади именитого папы, да и вообще, по всей видимости, не любит пристального внимания к своей персоне.

В марте Бэррону Трампу исполнилось 18 лет. Когда его отец впервые вступил в должность президента Америки в 2017 году, юноша учился в элитной школе Колумбийского университета в Верхнем Вест-Сайде. Затем перешел в Епископальную школу Святого Андрея, что недалеко от Белого дома.

В итоге Трамп-младший окончил среднюю школу в академии в Палм-Бич и теперь является студентом-первокурсником Школы бизнеса Стерна при Нью-Йоркском университете. «Он очень умный. И он дает мне хорошие советы», — так о наследнике отзывается Дональд Трамп.

Что касается личной жизни парня, то западные СМИ пишут о том, что его не раз замечали в компании 20-летней модели Клары Джонс. Однако Трамп, комментируя возможные любовные похождения сына, не уверен в их романе. Новоиспеченный президент считает, что сердце наследника пока свободно. «Не думаю, что у него уже есть девушка», — сомневается политик.

К слову, сейчас СМИ активно обсуждают внешность Бэррона Трампа, точнее, его рост, который составляет более двух метров. Дональд не раз шутил по этому поводу, отмечая, что хотел бы видеть сына в баскетболе. «Я сказал, что ты будешь баскетболистом. Он ответил, что ему на самом деле нравится футбол. Я подумал: при твоем росте мне больше нравится баскетбол, но нельзя детей заставить делать то, что ты хочешь», — высказывался будущий лидер США.

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