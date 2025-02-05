Родитель утверждает, что в гардеробе одной из рижских школ крадут вещи. Ученики тоже паникуют

Отец говорит, что в школе изменили порядок и место, где ученики оставляют верхнюю одежду и обувь. В течение нескольких лет у каждого ученика был свой шкафчик, где он оставлял все необходимое, но теперь шкафчики убрали, и верхнюю одежду приходится оставлять в общем гардеробе.

"Хочу сообщить вам, что уже почти год детям в Рижской Зиепниеккалнской средней школе негде переодеться. Обувь воруют, одежду негде оставить. В то же время учителя и родители уговаривают детей приносить сменную обувь, но ее некуда положить. У детей крадут и обувь, и куртки. У кого лучшая куртка, остается без нее быстрее. Мне нужна ваша помощь. Мы пытались написать в школу с просьбой о помощи, но не получили никакого ответа».

Молодые люди, с которыми мы встретились в школе, также подтверждают слова этого человека. «У друга украли куртку, это была фирменная куртка, довольно дорогая. Позже в тот же день куртка снова появилась в шкафу. Мы так и не узнали, кто его взял», - говорит ученик девятого класса, который случайно встретил его.

Ученица шестого класса говорит, что боится оставлять обувь в гардеробе, поэтому берет ее в сумке.

Директор школы отмечает, что в подвале недавно был сделан ремонт, и раньше у каждого ученика был свой шкафчик для верхней одежды.

«Этот гардероб не был прозрачным. Там был лабиринт из шкафчиков. Дежурный не мог видеть, что делают дети, шкафчики были старые, изношенные».

Новые шкафчики будут установлены в ближайшие дни, но верхнюю одежду и сменную обувь придется оставлять в гардеробе, где с 7 утра до 3 часов дня дежурит гардеробщик.



У каждого класса есть свое место и свой номер, где каждый ученик может оставить свою верхнюю одежду. Если какой-то предмет одежды пропал, это не значит, что его украли. На данный момент своих хозяев ждут пять курток, а также коробка с другой одеждой и обувью.