Роботы уже выходят на прогулку не одни.. а с собственными собаками!

Видео быстро разошлось по соцсетям. На кадрах видно, как гуманоидный робот спокойно ведёт механического «пса» по обычной городской улице среди людей и машин.
✨On the streets of Shanghai, China, a robot is walking a robotic dog. pic.twitter.com/J6O20rPK3f— XuZhenqing徐祯卿 (@XueJia24682) March 9, 2026
Такие робособаки уже используются в Китае для тестирования технологий передвижения, наблюдения и доставки. Но прогулка с ними по городу выглядит почти как сцена из научной фантастики.
Похоже, будущее, в котором роботы гуляют с роботами, постепенно становится обычным городским зрелищем.