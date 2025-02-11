Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 11. Февраля Завтра: Laima, Laimdota
Доступность

Рижские власти играют с водителями в «кошки-мышки»? Многие неприятно удивлены штрафами

Редакция PRESS 11 февраля, 2025 16:10

Важно 0 комментариев

В последнее время уже неоднократно сообщалось о явных попытках Рижской мэрии заработать за счёт водителей. Программа “Zebra” убедилась, что такой "подход" применяется и на улице Миера.

- Получила первое уведомление, что превысила скорость где-то в Риге. Не могла понять, где именно, ведь я езжу очень внимательно, иногда даже чересчур. Открыла уведомление от полиции – оказывается, это случилось на улице Миера. На следующий день приходит ещё одно уведомление о превышении скорости – теперь я совсем ничего не понимаю! Оказалось, что в месте, где я была уверена, что можно ехать 50 км/ч, на самом деле максимальная скорость – 30 км/ч. На следующий раз еду и смотрю – но знака-то нет! Потом пришло третье уведомление, и у меня просто сердце разрывалось от возмущения! – рассказывает журналистка Иева Страздиня.

Ранее сообщалось, что улица Миера когда-то гордо называлась "самой хипстерской улицей Европы", но за последние годы утратила свою привлекательность. Возможно, штрафами для водителей городские власти пытаются "оживить" этот район?

В чём проблема?

Проблема очень проста – в начале улицы (если ехать со стороны Бривибас) установлена "Зона 30" (знак ограничения скорости до 30 км/ч). Но на всём протяжении улицы, до самого конца зоны у Брасы, ни на одном перекрёстке нет напоминаний об этом ограничении.

Из-за этого многие водители оказываются неприятно удивлены штрафами. Некоторые из них передвигаются в этом районе только на отдельных участках улицы, и если они не видели знака в начале и в конце зоны, то никаких других указаний на ограничение скорости они просто не получают.

Комментарий автоинструктора

Ситуацию комментирует преподаватель автошколы, доцент Эрик Григилис:

- Я не видел статистики по безопасности дорожного движения в этих зонах до установки знаков и улучшений безопасности после их появления. Но надеюсь, что поток штрафных поступлений увеличился! Если в стране денег не хватает как никогда, значит, власти должны уметь отнимать их хитро, но законно, у тех, кто недостаточно умен, чтобы разоблачить этот трюк, - с иронией отмечает эксперт.

- Есть чиновники и их руководители, которые, придумывая, как обмануть водителей, сделать их нарушителями и таким образом забрать у них деньги, забывают, что организация дорожного движения – это не игра в кошки-мышки! - замечает Эрик Григилис. - Когда водитель чувствует, что его просто ловят на уловки и несправедливо штрафуют, он начинает не доверять дорожным знакам, предупреждениям об опасности и самим правилам! А ведь именно на доверии к правилам строится безопасность на дорогах.

Автоинструктор отмечает, что такие штрафы подрывают веру в закон, и даже если чиновники, устанавливающие "столбики" и "пешеходные зоны", говорят о повышении безопасности, их политика штрафов не позволит добиться реальной безопасности на улицах столицы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Latvijas dzelzceļš интегрирует в себя компанию, отвечающую за реализацию Rail Baltica

Бизнес 18:24

Бизнес 0 комментариев

ООО "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL), отвечающее за реализацию железнодорожного проекта "Rail Baltica" в Латвии, планируется интегрировать в концерн ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz), свидетельствует подготовленный Министерством сообщения информационный отчет о реформе железнодорожной отрасли.

ООО "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL), отвечающее за реализацию железнодорожного проекта "Rail Baltica" в Латвии, планируется интегрировать в концерн ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz), свидетельствует подготовленный Министерством сообщения информационный отчет о реформе железнодорожной отрасли.

Читать
Загрузка

«Нам надо действовать превентивно»: для граждан России и Белоруссии готовятся новые ограничения

Важно 18:19

Важно 0 комментариев

Поправки, предусматривающие запрет гражданам РФ и РБ приобретать недвижимость в Латвии, начали путь в Сейме. Предлагается распространить этот запрет и на предприятия, принадлежащие гражданам этих стран. Юридическая комиссия Сейма сегодня, 11 февраля, поддержала соответствующий законопроект депутатов «Нового Единства», а почти идентичную инициативу «Национального объединения» она предложит дальше не рассматривать, сообщает Латвийское радио.

Поправки, предусматривающие запрет гражданам РФ и РБ приобретать недвижимость в Латвии, начали путь в Сейме. Предлагается распространить этот запрет и на предприятия, принадлежащие гражданам этих стран. Юридическая комиссия Сейма сегодня, 11 февраля, поддержала соответствующий законопроект депутатов «Нового Единства», а почти идентичную инициативу «Национального объединения» она предложит дальше не рассматривать, сообщает Латвийское радио.

Читать

«Рига становится всё темнее»: Вейдемане бьёт тревогу по поводу мигрантов

Выбор редакции 18:11

Выбор редакции 0 комментариев

«Рига становится все темнее», - звонит читатель и делится своими мыслями. Те, кто приезжает в столицу только по делам или на отдых, действительно замечают черные-пречерные лица «вольтистов», «болтистов» и «студентов», работающих в шашлычных, потому что это бросается в глаза. Их становится все больше и больше. Я боюсь, что если их количество превысит критическую массу, то мы окажемся в ситуации, подобной шведской, когда власти уже не в состоянии контролировать или остановить насилие со стороны «беженцев», прибывающих с юга, - бьёт тревогу Элита Вейдемане не страницах "Неаткариги". Далее - тезисно:

«Рига становится все темнее», - звонит читатель и делится своими мыслями. Те, кто приезжает в столицу только по делам или на отдых, действительно замечают черные-пречерные лица «вольтистов», «болтистов» и «студентов», работающих в шашлычных, потому что это бросается в глаза. Их становится все больше и больше. Я боюсь, что если их количество превысит критическую массу, то мы окажемся в ситуации, подобной шведской, когда власти уже не в состоянии контролировать или остановить насилие со стороны «беженцев», прибывающих с юга, - бьёт тревогу Элита Вейдемане не страницах "Неаткариги". Далее - тезисно:

Читать

Поправки к закону о туризме от «Нового единства»: хотят запретить поездки в Россию и Белоруссию

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

Парламентская фракция правящей партии "Новое Единство" предложила поправки к Закону "О туризме", направленные на запрет для латвийских туроператоров предлагать и оказывать туристические услуги на территории Российской Федерации и Белоруссии. Основная цель инициативы – минимизировать риски нарушений прав граждан Латвии и предотвратить их возможное вовлечение в деятельность, способствующую интересам России или Белоруссии, включая вербовку.

Парламентская фракция правящей партии "Новое Единство" предложила поправки к Закону "О туризме", направленные на запрет для латвийских туроператоров предлагать и оказывать туристические услуги на территории Российской Федерации и Белоруссии. Основная цель инициативы – минимизировать риски нарушений прав граждан Латвии и предотвратить их возможное вовлечение в деятельность, способствующую интересам России или Белоруссии, включая вербовку.

Читать

Окончательное решение: основной капитал airBaltic будет уменьшен на 95%

Важно 17:54

Важно 0 комментариев

Собрание акционеров латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" во вторник утвердило уменьшение ее основного капитала на 571,293 млн евро - с 596,473 млн евро до 25,179 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве сообщения.

Собрание акционеров латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" во вторник утвердило уменьшение ее основного капитала на 571,293 млн евро - с 596,473 млн евро до 25,179 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве сообщения.

Читать

Служба государственной безопасности обнаружила в соцсетях дезинформацию в связи с отключением от БРЭЛЛ

Новости Латвии 17:47

Новости Латвии 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) обнаружила на сайтах социальных сетей и в приложениях для онлайн-общения отдельные спекуляции и ложные утверждения в связи с отключением стран Балтии от российской электросети БРЭЛЛ, сообщили агентству ЛЕТА в службе.

Служба государственной безопасности (СГБ) обнаружила на сайтах социальных сетей и в приложениях для онлайн-общения отдельные спекуляции и ложные утверждения в связи с отключением стран Балтии от российской электросети БРЭЛЛ, сообщили агентству ЛЕТА в службе.

Читать

Проблемный дизельный выхлоп: проверки в сервисе и на техосмотре отличаются на сотни процентов

Важно 17:39

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца выхлоп у легковых дизельные автомобилей после 2013 года выпуска в Латвии проверяют новым методом. Сейчас это делают с помощью прибора, который улавливает твердые частицы. Он позволяет установить – не вырезан ли у автомобиля DPF фильтр. Но в последнее время некоторые мастера пребывают в замешательстве, поскольку данные измерений на техосмотре и у них отличаются на сотни процентов. Как же тогда пройти техосмотр? Это пыталась выяснить программа LSM+ «Новый день».

Уже больше месяца выхлоп у легковых дизельные автомобилей после 2013 года выпуска в Латвии проверяют новым методом. Сейчас это делают с помощью прибора, который улавливает твердые частицы. Он позволяет установить – не вырезан ли у автомобиля DPF фильтр. Но в последнее время некоторые мастера пребывают в замешательстве, поскольку данные измерений на техосмотре и у них отличаются на сотни процентов. Как же тогда пройти техосмотр? Это пыталась выяснить программа LSM+ «Новый день».

Читать