Рижские власти играют с водителями в «кошки-мышки»? Многие неприятно удивлены штрафами

- Получила первое уведомление, что превысила скорость где-то в Риге. Не могла понять, где именно, ведь я езжу очень внимательно, иногда даже чересчур. Открыла уведомление от полиции – оказывается, это случилось на улице Миера. На следующий день приходит ещё одно уведомление о превышении скорости – теперь я совсем ничего не понимаю! Оказалось, что в месте, где я была уверена, что можно ехать 50 км/ч, на самом деле максимальная скорость – 30 км/ч. На следующий раз еду и смотрю – но знака-то нет! Потом пришло третье уведомление, и у меня просто сердце разрывалось от возмущения! – рассказывает журналистка Иева Страздиня.

Ранее сообщалось, что улица Миера когда-то гордо называлась "самой хипстерской улицей Европы", но за последние годы утратила свою привлекательность. Возможно, штрафами для водителей городские власти пытаются "оживить" этот район?

В чём проблема?

Проблема очень проста – в начале улицы (если ехать со стороны Бривибас) установлена "Зона 30" (знак ограничения скорости до 30 км/ч). Но на всём протяжении улицы, до самого конца зоны у Брасы, ни на одном перекрёстке нет напоминаний об этом ограничении.

Из-за этого многие водители оказываются неприятно удивлены штрафами. Некоторые из них передвигаются в этом районе только на отдельных участках улицы, и если они не видели знака в начале и в конце зоны, то никаких других указаний на ограничение скорости они просто не получают.

Комментарий автоинструктора

Ситуацию комментирует преподаватель автошколы, доцент Эрик Григилис:

- Я не видел статистики по безопасности дорожного движения в этих зонах до установки знаков и улучшений безопасности после их появления. Но надеюсь, что поток штрафных поступлений увеличился! Если в стране денег не хватает как никогда, значит, власти должны уметь отнимать их хитро, но законно, у тех, кто недостаточно умен, чтобы разоблачить этот трюк, - с иронией отмечает эксперт.

- Есть чиновники и их руководители, которые, придумывая, как обмануть водителей, сделать их нарушителями и таким образом забрать у них деньги, забывают, что организация дорожного движения – это не игра в кошки-мышки! - замечает Эрик Григилис. - Когда водитель чувствует, что его просто ловят на уловки и несправедливо штрафуют, он начинает не доверять дорожным знакам, предупреждениям об опасности и самим правилам! А ведь именно на доверии к правилам строится безопасность на дорогах.

Автоинструктор отмечает, что такие штрафы подрывают веру в закон, и даже если чиновники, устанавливающие "столбики" и "пешеходные зоны", говорят о повышении безопасности, их политика штрафов не позволит добиться реальной безопасности на улицах столицы.