Рижская дума передаст Украине шесть автомобилей и 60 компьютеров

Затем общество TEV доставит технику в Черниговскую область.

Департамент городского развития РД пожертвовал 4 автомашины, департамент мобильности и внешнего пространства — еще две. Комплекты компьютерной техники и столов — дар Рижского цифрового агентства.

Кроме того, муниципальное SIA Rīgas ūdens в сотрудничестве с Посольством Украины и Минэнерго Украины подготовило трансформатор — он тоже будет доставлен в Чернигов. Рижская 1-я горбольница пожертвует херсонской больнице 15 перфузионных насосов.

В груз пожертвований войдут также пожарная машина и продовольствие, в том числе корма для животных.