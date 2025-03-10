Рижан зовут встретить равноденствие в парке «Аркадия», на Луцавсале и Закюсале

Встречать весну народная традиция предписывает с рассветом, поэтому мероприятия пройдут с 6 до 8 часов утра. Восход солнца 20 марта ожидается в 6:25.
Ритуалы в парке «Аркадия» проведут представители Латвийского фольклорного общества вместе с ансамблями Skandinieki, Savieši, Budēļi и Rāmupe.
В восточной части Закюсалы встречать рассвет приглашают фольклорные коллективы центра культуры Ritums — Grodi и Garataka.
На Луцавсале со стороны Малой Даугавы близ памятника защитникам острова проведет весенние заигрыши фолк-коллектив Radi.
По народным поверьям, в Великий день (так на латышском называется этот языческий праздник, и название позднее перешло на христианскую Пасху, Lieldienas) следует петь песни, окунаться в водоем и качаться на качелях. Праздновать заведено несколько дней подряд, в старину в этот день символически выгоняли птиц (чтобы с ними со двора ушли все болезни и несчастья), проводили ритуалы, призванные укрепить здоровье и красоту.