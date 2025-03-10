Рижан зовут встретить равноденствие в парке «Аркадия», на Луцавсале и Закюсале

Те, кто сдаёт жильё в аренду, то и дело сталкиваются с неприятными сюрпризами. Так бывает, если нарвешься на неадеквата, рассказывает рижанин Игорь Самовский, который время от времени сдает жилье в найм. "Лучше тщательно проверить будущего жильца на его платежеспособность и ... вменяемость, чтобы затем не пришлось кусать локти, когда обнаружишь в своей квартире разгром, а жильца - и след простыл. Не так давно в закрытой группе социальной сети Facebook публиковались фотографии очередной разгромленной квартиры - жилец покинул ее, замазав кровью стены и постельное белье, и раскидав повсюду бутылки от алкоголя.