Ринкевич призывает случай с дронами в аэропорту обсудить в Совете по национальной безопасности

Он признал, что случаи с дронами являются гибридными тестами, которые показывают "наши слабые места и бездействие". Инцидент с российскими дронами в Гайгалаве уже обсуждался, а инцидент в Рижском аэропорту Ринкевич предложил рассмотреть в Совете национальной безопасности.

Президента шокировал "пинг-понг ответственности" за произошедшее, из чего он сделал вывод, что Рижский аэропорт не повысил эффективность своих радаров для обнаружения угроз. "С высоких трибун мы говорим о гибридной войне, но Государственная полиция рассказывает, что она не несет ответственности за ситуацию, Агентство гражданской авиации рассказывает, что тоже не несет, и аэропорт не несет", - выразил свое недовольство ситуацией Ринкевич.

29 января на заседание Совета по национальной безопасности будут приглашены ответственные министры, а не учреждения. "Если кто-то в наших органах еще что-то не понял, то лучше честно сказать, что он не понимает, и пусть освободит свой пост", - постановил президент.

"Тогда поговорим о бездействии. Кто-то в аэропорту должен был взять в свои руки руководство и начать действовать. Мне рассказывали, что начинает формироваться этот новый алгоритм. Технические возможности вроде бы и были, но куда делось реагирование, которое должно было последовать вовремя?" - задал вопрос президент страны.

При этом он призвал не преувеличивать ситуацию, поскольку отлично знает, что латвийские органы безопасности и правоохранительные органы работают ответственно.

Как сообщалось, Агентство гражданской авиации (АГА) в связи с зафиксированными 13 января 2025 года полетами дронов над территорией Рижского аэропорта обратилось в Государственную полицию и Службу госбезопасности, попросив расследовать возникшую угрозу отрасли гражданской авиации в рамках уголовного процесса.

Госполиция заявила, что она займется расследованием в рамках уголовного процесса по факту незаконно пилотируемых дронов на территории Рижского аэропорта. Уголовный процесс начат по статьям уголовного закона о нарушении правил безопасности движения и правил эксплуатации воздушного транспорта, а также о вредительстве.

13 января в воздушном пространстве Латвии трижды вводились краткосрочные ограничения на полеты, которые были связаны с запуском дронов на территории аэропорта. Как сообщило АГА, системы защиты не смогли идентифицировать дроны, так как у тех была отключена функция обнаружения.

По данным АГА, запуск дронов мог быть преднамеренным с целью поставить под угрозу безопасность полетов самолетов гражданской авиации и нарушить авиасообщение.