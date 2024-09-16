Ринкевич предлагает заморозить зарплаты членов правлений и советов государственных обществ капитала

В случае принятия поправок вознаграждение членов правления и совета публичных компаний и публичных частных компаний в течение следующих двух лет не сможет превышать сумму, определенную 31 августа текущего года.

Президент просит Сейм в срочном порядке рассмотреть этот законопроект.

"Для латвийского общества важно, чтобы управление государственными и муниципальными обществами капитала было эффективным и прозрачным, а также чтобы вознаграждение членов правления и совета было конкурентоспособным, но также соразмерным. В интересах общества извлекать максимальную пользу из активов, находящихся в собственности публичных лиц, и их использование должно соответствовать целям государства или самоуправления", — говорится в письме президента Президиуму Сейма.

Ринкевич подчеркивает, что в случаях, когда государственное или муниципальное общество не носит коммерческого характера и его доходы в основном финансируются государством, вопрос о вознаграждении членов правления и наблюдательного совета особенно важен, в том числе с точки зрения возможностей государственного бюджета.

Президент отмечает, что действующие методические рекомендации по определению вознаграждения членов правления и наблюдательных советов формально предусматривают, что в столичных компаниях, в которых более 80% доходов идут от государства, вознаграждение может быть установлено на 20% ниже, чем в аналогичных по размеру частных компаниях сектора.

В то же время предусматривается и ряд отступлений от этой рекомендации. «Это открывает возможности для увеличения вознаграждения, в результате чего фактическое вознаграждение может достичь или даже превысить вознаграждение в частном секторе», - сказал Ринкевич.