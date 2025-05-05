Хозяин Рижского замка напомнил, что 4 мая 1990 года люди, гордые и полные надежд, с букетами лиловой и белой сирени в руках встречали у здания Верховного Совета в Старой Риге депутатов, подавляющее большинство которых проголосовало за восстановление независимости Латвийской Республики.

В то время за Верховным Советом стояли патриоты Латвии, которые показали, что они хотят решать и делать сами, хотят говорить на латышском языке и развивать свою культуру, хотят видеть истину, а не пятилетние планы, сказал президент, подчеркнув, что патриоты хотели строить Латвию, а не поддерживать загнивающую империю. Ринкевич поблагодарил всех, кто в течение этих 35 лет охранял, создавал и искренне любил Латвию.

"35 лет назад мы смогли объединиться ради общей цели. Цели, которая важнее будничных разногласий. Ради свободной, независимой Латвии. Я убежден, что и сегодня мы на это способны", - так высказался президент.

В поздравлении он призвал отпраздновать день восстановления государственной независимости, подчеркнув, что праздновать и радоваться так же важно, как и охранять. Президент обратился с просьбой встретить своих любимых, поздравить даже тех соседей, с кем мы никогда не разговаривали, а также порадоваться вместе с незнакомцами. По его мнению, если цель у нас одна, "мы - не чужие, мы все - свои, мы - Латвия".