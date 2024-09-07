Rīgas satiksme хочет ликвидировать едва ли не последние бесплатные парковки в центре Риги; где именно?

Рига разделена на несколько зон – в каждой свои расценки за парковку. Бесплатных стоянок в центре почти нет. Но если поискать – найти можно. Пока что.

Улица Экспорта сейчас одна из самых больших и популярных бесплатных парковок в центре города, но совсем скоро, в октябре, все эти места станут платными. И так произойдет со многими другими бесплатными парковками Риги.

«Очень плохо. Слишком много платных парковок. Знаю, что здесь будет как всегда, что цена за час будет высокой, но дорога лучше не станет, будет только хуже», - прокомментировал изменения Артём.

«Я считаю, что это очень плохо, ведь это единственное место в Риге с бесплатной парковкой. Потому что вся остальная парковка - платная. Но тут проблема в том, что мы стоим здесь по полчаса и ждем место» - сказала Элизабете.

«Вообще нет мест поставить машину бесплатно. Окей, если бы парковка была чуточку дешевле, как в других странах Евросоюза, тогда да, можно ставить, но с нашими ценами это нереально. И за такое вот? Парковка не соответствует цене, во-первых, и цена не соответствует парковке», - высказался Андрей.

В Rīgas satiksme говорят, что такие изменения пойдут на пользу и жителям и водителям, ведь сейчас люди паркуются где хотят и как хотят.

«Очень часто машины на бесплатных парковочных местах стоят неделю, две или несколько месяцев. А те, кто ездит там изо дня в день, хочет временно припарковаться, или сами жители не могут этого сделать. Таким образом, это не только улучшит ситуацию, но и скоординирует парковку, чтобы не создавать неудобств для окружающих, чтобы они могли проехать и не образовывались пробки», - заявила представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

В целом с октября платными станут 12 новых участков рижских улиц.

Отрезок улицы Экспорта от улицы Муйтас. Самое начало Гертрудес до улицы Сколас. Всё это теперь зона В.

Зона С затронет большую часть Тихого центра между улицами Сканстес и Кришьяня Валдемара, здесь парковка будет платной на улицах Алояс, Гростонас, Хоспиталю, Яня Далиня, Валдемара, Нитаурес, Томсомна и Зирню.

А зона D затронет отрезки улиц Пулквежа Бриежа и Рупниецибас - от Петерсалас до Ханзас.

«Внедрение будет постепенным и пройдёт до конца сентября. В первые дни нововведений жителей будут оповещать об открытии платных парковочных мест.

На данный момент на конкретных улицах еще нет изменений, но скоро будут делать горизонтальную дорожную разметку, постепенно установят знаки, и после этого их откроют», - пояснила Байба Барташевича-Фелдмане.

Жители с регистрацией в этих районах могут получить карту жителя. Она дает скидку на месячную парковку в конкретной зоне.