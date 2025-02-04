Рига должна адаптироваться к стареющему обществу: «Латвияс авизе»

В начале прошлого года в Латвии проживало почти 400 000 человек в возрасте 65 лет и старше - это больше пятой части населения страны. В Риге доля пожилых людей достигла 21,8%, превысив средний показатель по стране.

В то время как подчеркивается необходимость развития столицы, чтобы сделать ее привлекательной для молодых людей, потребности такой значительной части общества, как пожилые люди, часто игнорируются.

Быстрое старение населения требует продуманного подхода к городскому планированию с учетом нужд всех членов общества.

Председатель комитета городского развития Рижской думы Инесе Андерсоне в ходе состоявшейся на прошлой неделе дискуссии "Обеспечение устойчивой жилой среды и жилья в Риге: как это сделать?" отметила, что в Риге существует острая необходимость в создании более доступных пешеходных туннелей, перекрестков и улиц, поскольку они не подходят для пожилых людей, людей с ограниченными возможностями и ограниченной подвижностью, а также для родителей с детскими колясками.

В свою очередь консультант по устойчивому строительству Людмила Бернштейн подчеркивает, что людям еще нужно добраться до улицы, то есть элементарно выйти из дома. Около 70% рижан сегодня живут в многоквартирных домах советской постройки, где лифты часто находятся в катастрофическом состоянии.

Во многих старых домах вообще нет лифтов и пандусов, что затрудняет передвижение для многих жителей, при этом установка подъемника, которой иногда нужно ждать три года, является лишь частичным решением проблемы.

(Latvijas Avīze)

