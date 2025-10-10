Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Риекстиньш: Россия увязла в Украине

© LETA 10 октября, 2025 10:03

Новости Латвии

Россия пытается уменьшить помощь Украине с помощью различных провокаций в европейских странах, заявил посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш в интервью телеканалу TV3.

Он подчеркнул, что план России захватить Украину за три дня провалился - война длится уже более трех с половиной лет.

"Если стратегия России заключалась в быстрой победе в Украине, то эта стратегия провалилась", - сказал посол. Теперь планом России могут быть различные провокационные действия в Европе. Однако он подчеркивает, что не все инциденты, например, связанные с беспилотниками, можно списать на действия России.

Россия пытается решить проблему в Украине, где она увязла.

Россия понимает, что победа в Украине невозможна до тех пор, пока Запад продолжает поддерживать Украину. Поэтому одна из целей - создать в западных обществах ощущение незащищенности, чтобы люди забеспокоились и попросили свои правительства выделить больше ресурсов на оборону своих стран, одновременно пытаясь найти решения путем переговоров с Россией, объясняет посол. Цель - прекратить помощь Украине.

Запад понимает тактику России, поэтому ей и не удается достичь своей цели, добавил Риекстиньш.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

