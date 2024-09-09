Режиссер Нового Рижского театра Алвис Херманис в своем посте в "Фейсбуке" обращает внимание на содержание программы Kultūršoks, в которой отражено мнение русскоязычных, но авторы не сочли нужным включить в сюжет и комментарии людей, мыслящих иначе. Одним из событий, обостривших ситуацию, послужило случившееся несколько дней назад нападение России на мирных жителей Украины, в результате которого погибла молодая женщина и три ее дочери. В этой трагедии из всей семьи в живых остался только муж. Видео с похорон потрясло многих.

Херманис в связи с этим пишет: "Мы все еще так и не узнали, на чьей стороне латвийские русские. Они (за отдельными исключениями) себя до сих пор так и не позиционировали. Зато мы знаем, на чьей стороне Латвийское государственное телевидение".