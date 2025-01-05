Ректор ЛУ: «Не то плохо, что мы много платим чиновникам, а плохо, что их так много!»

"Зарплаты должны быть хорошими, причем у всех. Нам надо думать, как больше заработать и платить населению, чтобы была более активная экономика и благосостояние, конечно, это надо делать за счет прибавочной стоимости производительности. Просто потому, что мы существуем, зарплаты увеличивать нельзя", - считает Рута Диманта, руководитель благотворительной организации Ziedot.lv и реабилитационного центра Poga.

Она заявила, что нужно исправить несправедливость, состоящую в том, что у работников на ведущих должностях зарплаты растут быстро, а сотрудники министерств, принимающие важные решения, не получают адекватной оплаты своего труда.

В разговор вступил ректор ЛУ, экономист Гундарс Берзиньш: "О чем мы тревожимся с точки зрения экономического анализа, так это о том, что зарплаты растут быстрее нашей продуктивности или способности создавать прибавочную стоимость. Почему это рискованно? Потому что в перспективе это приведет к тому, что наша продукция перестанет быть конкурентоспособной, так как прибыль проедается, нет денег на инвестиции, потому что намного больше денег мы тратим на зарплаты, но не можем выпускать продукцию, которую можно дорого продать. Вот и приходим к тому, что экономика в сумме переживает спад".

Он согласен - не то плохо, что мы много платим работникам государственного управления, а то плохо, что их так много!