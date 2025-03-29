Регистраторов билетов в дизельных поездах не будет, кондукторов не сократят — в электричках тоже

На данный момент все новые чешские электропоезда производства Škoda Vagonka уже оборудованы такими регистраторами.

Кондукторов, однако, сокращать не планируется, и вот почему. В новых электричках они проверяют, все ли пассажиры зарегистрировали купленные билеты, а также продают билеты и регистрируют их в случае технических проблем, консультируют пассажиров по вопросам расписания поездов, стоимости билетов и т.д., оказывают поддержку в чрезвычайных ситуациях, если нужна, например, медпомощь, и помогают пассажирам, которым трудно передвигаться.

Так как регистрация билетов - всего одна из множества обязанностей кондукторов, сокращений здесь не предвидится.