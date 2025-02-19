Региональное развитие: Еврофонды выделили Латвии 22 млн евро на обустройство бомбоубежищ

Предполагается, что на эти средства можно будут оборудовать в соответствии с критериями для убежищ третьей категории не менее 500 объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственности.

Чтобы использовать европейские средства для обустройства убежищ для максимально возможного числа людей, Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) провела категоризацию убежищ по ряду критериев, в том числе таких, как плотность населения и местонахождение убежища в самоуправлении.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис отметил, что перераспределение финансирования ЕФРР в объеме 22 млн евро позволит ввести специальную программу по приспособлению зданий под нужды убежищ. Это первое реальное финансирование, которое позволит ускорить строительство и оборудование в Латвии убежищ.

"Финансирование ЕФРР позволит добиться существенного прорыва в этом сегменте гражданской обороны, поэтому я надеюсь на оперативное и конструктивное сотрудничество со стороны самоуправлений", - отметил министр.

С целью максимального ускорения процесса создания убежищ министерство попросило самоуправления подать свои мнения о распределении финансирования до конца февраля. Министерство отмечает, что ведутся переговоры и со странами-донорами Европейской экономической зоны и Норвежского финансового инструмента о выделении дополнительного финансирования из этого инструмента начиная с 2027 года.

ГПСС обследовала 3200 подвальных этажей государственных и муниципальных зданий. 398 из них признаны соответствующими, еще 1254 - частично соответствующими нуждам убежища. Таким образом, в настоящее время в случае угрозы убежища обеспечены для более чем полумиллиона жителей страны.

Согласно данным ГПСС, на зданиях самоуправлений и госучреждений установлено уже более 950 указателей убежищ. Ответственность за размещение на соответствующей административной территории указателей убежищ несут самоуправления.