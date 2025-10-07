Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«RB Rail»: Рижское кольцо запланировано в рамках второй очереди «Rail Baltica»

© LETA 7 октября, 2025 08:55

Новости Латвии 0 комментариев

Строительство Рижского кольца предусмотрено в рамках второй очереди железнодорожного проекта "Rail Baltica", рассказал в интервью агентству ЛЕТА председатель правления совместного предприятия стран Балтии AО "RB Rail" Марко Кивила.

Он пояснил, что первая очередь проекта "Rail Baltica" предусматривает строительство до 2030 года основной трассы магистрали, а график реализации второй очереди пока не согласован с ответственными министерствами стран Балтии.

"В настоящее время все работают над реализацией первой очереди. Когда она войдет в устойчивую фазу, думаю, появится больше времени, чтобы обсудить вторую очередь", - отметил Кивила.

Он подтвердил, что был запрошен анализ затрат и выгод по двум вариантам соединения Риги с основной трассой "Rail Baltica" - южного и северного, однако финансирование для этого пока не предусмотрено, поэтому вопрос отложен.

"Сейчас Латвии нужно сосредоточиться на строительстве соединения до границы с Литвой, а затем - моста через Даугаву в направлении Саласпилса, чтобы создать узел соединения с путями шириной 1520 миллиметров и запустить сообщение до рижских станций, максимально быстро связав Ригу с основной трассой "Rail Baltica"", - отметил Кивила.

Как сообщалось, стоимость первой очереди проекта "Rail Baltica" в странах Балтии может составить 14,3 млрд евро, в том числе в Латвии - 5,5 млрд евро. При этом возможна экономия до 500 млн евро за счет оптимизации технических решений и сокращения других расходов. Общая стоимость проекта может достичь 23,8 млрд евро.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

