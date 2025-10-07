«RB Rail»: Рижское кольцо запланировано в рамках второй очереди «Rail Baltica»

Он пояснил, что первая очередь проекта "Rail Baltica" предусматривает строительство до 2030 года основной трассы магистрали, а график реализации второй очереди пока не согласован с ответственными министерствами стран Балтии.

"В настоящее время все работают над реализацией первой очереди. Когда она войдет в устойчивую фазу, думаю, появится больше времени, чтобы обсудить вторую очередь", - отметил Кивила.

Он подтвердил, что был запрошен анализ затрат и выгод по двум вариантам соединения Риги с основной трассой "Rail Baltica" - южного и северного, однако финансирование для этого пока не предусмотрено, поэтому вопрос отложен.

"Сейчас Латвии нужно сосредоточиться на строительстве соединения до границы с Литвой, а затем - моста через Даугаву в направлении Саласпилса, чтобы создать узел соединения с путями шириной 1520 миллиметров и запустить сообщение до рижских станций, максимально быстро связав Ригу с основной трассой "Rail Baltica"", - отметил Кивила.

Как сообщалось, стоимость первой очереди проекта "Rail Baltica" в странах Балтии может составить 14,3 млрд евро, в том числе в Латвии - 5,5 млрд евро. При этом возможна экономия до 500 млн евро за счет оптимизации технических решений и сокращения других расходов. Общая стоимость проекта может достичь 23,8 млрд евро.