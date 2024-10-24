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Развод? Паулина Андреева о браке ради выживания, ревности и одиночестве

СтарХит 24 октября, 2024 09:58

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Паулина Андреева появилась на обложке модного глянца. Актриса не только украсила страницы журнала, но и дала откровенное интервью.

В последнее время все чаще говорят о разладе в отношениях Паулины Андреевой и Федора Бондарчука. Мол, супруги разошлись минувшей весной, хоть и не подали документы о разводе. Пока неизвестно, что именно происходит в звездной семье. Ни актриса, ни режиссер не любят распространяться о личном.

Однако в свежем номере Marie Claire Паулина порассуждала на тему брачных уз.

«Сейчас многие говорят о том, что институт брака умирает, мол, это никому больше не нужно, так как нет задачи вместе выжить, у всех все есть, все пресыщены (не все есть и не все пресыщены, конечно). А мне кажется, что задача выжить как раз ярко проявлена. Просто сегодня мы выживаем если не на уровне базовых потребностей, то психологически. В современном мире, который очень суров, человеку нужен человек», — говорила актриса.

Ходят слухи, что причиной расставания звезд стал излишне богемный образ жизни Бондарчука. Якобы актриса, которая любит вести закрытый образ жизни и даже не ведет соцсети, устала от вечеринок Федора. Некоторые же уверяют: все дело в интрижке режиссера на стороне.

«Ревнива ли я? В достаточной степени, да, конечно. Отношение к одиночеству? Важнейшее дело — полюбить быть с собой один на один. Быть себе другом», — признается Андреева в интервью.

36-летняя Паулина охотнее говорит о творчестве. В последние годы актриса перестала появляться в кадре, отдавая предпочтение работе сценариста и режиссера. Она считает, что женщине важно развиваться, каким бы ни был высокий статус избранника.

«Мне грустно видеть женщин, которые полностью вверяют свою жизнь своему партнеру. Как маленькие принцессы, которые не хотят думать об этом сегодня, подумают завтра, и то не факт. Это ограничивает развитие узким кругом женских „обязанностей“ — и в любом случае повзрослеть придется», — считает звезда.

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В Польше раскрыта сеть по доставке мигрантов через Белоруссию

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Польские пограничники при содействии европейского полицейского агентства Европол обезвредили крупную преступную группировку, занимавшуюся доставкой мигрантов из Белоруссии и России в Евросоюз. Расследование велось под эгидой Европола, в нем участвовали представители Австрии, Чехии, Германии, Венгрии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, сообщается в пресс-релизе Европола, обнародованном в четверг, 24 октября.

Польские пограничники при содействии европейского полицейского агентства Европол обезвредили крупную преступную группировку, занимавшуюся доставкой мигрантов из Белоруссии и России в Евросоюз. Расследование велось под эгидой Европола, в нем участвовали представители Австрии, Чехии, Германии, Венгрии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, сообщается в пресс-релизе Европола, обнародованном в четверг, 24 октября.

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Умер бывший главный тренер сборной Латвии по хоккею Харальд Васильев

Новости Латвии 14:38

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