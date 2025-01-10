Разработали новый закон: Эстония ужесточит наказания за повреждение морских кабелей и трубопроводов

Как BNS сообщили в пресс-служба министерства, проект был разработан в свете недавнего инцидента, когда был оборван электрический кабель между Эстонией и Финляндией.

При подготовке возможных поправок к кодексу наказаний министерство также приняло во внимание, что действующие законы не отвечают современным требованиям безопасности.

Максимальное наказание за повреждение критически важной инфраструктуры составляет пять лет лишения свободы, что является слишком мягким наказанием, учитывая серьезность преступления.

По словам министра юстиции и цифровых технологий Лийзы Пакосты, подводные кабели и трубопроводы имеют решающее значение для безопасности государства и снабжения.

"Нарушения наносят большой ущерб как владельцу, так и государству в целом. Восстановление таких кабелей и трубопроводов также требует больших затрат и ресурсов", - сказала она.

По словам министра, повреждение подводных кабелей и трубопроводов по неосторожности также должно быть наказуемо. "Расположение кабелей и трубопроводов отмечено на навигационных картах, и риск повреждения коммуникаций якорем хорошо известен морякам", - добавила Пакоста.

Поправки предусматривают ответственность за ущерб, причиненный по неосторожности, и увеличивают максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. Эстонское законодательство будет применяться и за пределами территориальных вод, если ущерб затрагивает интересы Эстонии или связан с международными обязательствами.

Законопроект будет представлен на обсуждение в Рийгикогу в ближайшие месяцы.