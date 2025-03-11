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Разогнался до 219 км/ч: полиция оштрафовала водителя BMW на 2000 евро (ВИДЕО)

Редакция PRESS 11 марта, 2025 16:43

ЧП и криминал 0 комментариев

Valsts Policija

Сегодня Государственная полиция оштрафовала водителя автомобиля BMW за превышение скорости до 219 километров в час (км/ч) и управление транспортным средством без водительских прав, сообщила агентству LETA старший специалист отдела общественных отношений Государственной полиции Зане Васкане.

Во вторник в 9:09 в Лимбажском крае, за пределами населенного пункта, на 45-м километре Таллиннского шоссе в направлении Айнажи, сотрудники Государственной полиции зафиксировали значительное превышение допустимой скорости. Мужчина 2004 года рождения управлял автомобилем марки BMW со скоростью 219 км/ч, в то время как разрешенная скорость на данном участке дороги составляет 90 км/ч. Таким образом, установленный лимит был превышен более чем на 125 км/ч.

Как указывает Васкане, в ходе проверки было установлено, что у водителя нет водительских прав, так как в начале этого года он их лишился за аналогичное нарушение – превышение допустимой скорости. За повторное нарушение мужчине назначен штраф в размере 2000 евро и лишение водительских прав на 36 месяцев. Дополнительно за управление транспортным средством без прав ему был назначен еще один административный штраф – 570 евро.

Государственная полиция подчеркивает, что безрассудное и безответственное поведение на дороге может привести к серьезным последствиям как для самого водителя, так и для других участников дорожного движения. Превышение скорости значительно снижает возможность своевременной реакции в неожиданных ситуациях и увеличивает риск трагических аварий.

Полиция напоминает, что превышение скорости по-прежнему является одной из наиболее частых причин дорожно-транспортных происшествий, которые могут привести к тяжелым травмам или даже летальному исходу. Государственная полиция продолжит контроль за дорожным движением и призывает водителей быть ответственными – соблюдать правила дорожного движения и не рисковать своей жизнью и жизнями других людей.

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