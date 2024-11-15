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«Разнообразие — сила!» 62 латвийских предпринимателя получили призы за приверженность идеям равенства и инклюзивности

Редакция PRESS 15 ноября, 2024 15:35

Бизнес 0 комментариев

пресс-фото

Движение работодателей «Разнообразие - это сила!», организованное Фондом интеграции общества (SIF) наградило латвийских работодателей, которые продемонстрировали свою приверженность принципам многообразия, равенства и инклюзивности.

Всего награждено было 62 предприятия. Из них 16 работодателей получили золотой номинацию, 24 работодателя - серебряную и 10 работодателей - бронзовую. Кроме того, 12 работодателей были отмечены благодарностями. 

Высшую оценку получили: VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"", AS "Air Baltic Corporation", AS "Swedbank Latvija", VAS "Valsts nekustamie īpašumi", SIA "Rimi Latvia", SIA "Lidl Latvija", SIA "SCHWENK Latvija", SIA "Arvato Systems Latvia", SIA "LINDSTROM", RP SIA "Rīgas satiksme", SIA "Wunder Latvia", SIA "Getliņi EKO", VAS "Elektroniskie sakari", SIA "Rīgas Dzemdību nams", Комиссия по регулированию общественных услуг и VAS "Latvijas Loto".

Серебро получили: SIA “KPMG Baltics”, AS “Cēsu alus”, SIA “OPTIBET”, SIA “Tet”, SIA “Rīgas meži”, AS “Mapon”, ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, SIA “GRIFS AG”, SIA “Reitan Convenience Latvia”, AS “SEB banka”, AAS “Gjensidige” Latvijas filiāle, SIA “Vendon”, AS “Printful Latvia”, SIA “DeskTime”, SIA “LIEPĀJAS RAS”, AS “Eco Baltia”, VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”, SIA “Circle K Business Centre”, AS Eleving Vehicle Finance,Клиническая университетская больница им. П. Страдиня, VAS “Latvijas Pasts”, Служба неотложной медицинской помощи, Центральное агентство финансов и договоров, а также SIA “TVNET GRUPA”​.

И бронзовыми призерами стали: SIA “Tele2”, Latvijas Banka, AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”, SIA “ZZ Dats”, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”, SIA “Elnetworks”, Krāslavas Varavīksnes vidusskola, VSIA “Latvijas Vēstnesis”, Rīgas 49. pirmsskolas izglītības iestāde un SIA “AE Partner Liepājas speciālās ekonomiskās zonas”.

В этом году в седьмой конференции «Разнообразие - сила!» приняли участие рекордные 81 работодателя, 43 из них - впервые.

"Сегодня мы с гордостью отмечаем усилия латвийских работодателей по формированию более инклюзивной и основанной на разнообразии рабочей культуры - важный шаг на пути к созданию более прочной и долгосрочной стабильной рабочей среды в Латвии. Инклюзивный подход не только помогает привлечь более широкий круг талантов, но и способствует появлению новых идей и решений, которые вносят ценный вклад в развитие и инновации как организаций, так и общества. Мы гордимся тем, что латвийские работодатели признают ценность разнообразия и вносят значительный вклад в формирование перспективной рабочей культуры», - сказала директор секретариата SIF Зайга Пуце.

Управление многообразием - важный аспект успешной организации. Его цель - создать инклюзивной рабочей среды, в которой сотрудники чувствуют свою значимость независимо от их пола, расы, этнической принадлежности, религии, сексуальной ориентации, инвалидности и других других аспектов. Управление разнообразием дает возможность привлечь разнообразную рабочую силу, повысить Производительность труда и создание инклюзивной рабочей среды.

В этом году конференция «Многообразие, равенство и инклюзия» впервые прошла в Латвии. В рамках Конференции по вопросам разнообразия, равенства и инклюзивности ведущие отрасли эксперты обсудили такие ключевые темы, как сотрудничество между поколениями и устойчивое развитие, принципы создания безопасного и инклюзивного рабочего места, а также черпали вдохновение из примеры из практики управления многообразием.

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