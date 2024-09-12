Открывая пресс-конференцию, директор "Арт-форте" Юлия Лочмеле попросила журналистов не превращать мероприятие в политические дебаты. Напомним, под давлением так называемых дерусификаторов, команде, уже начавшей репетиции на сцене Национального театра, было отказано в площадке. По причине того, что постановка готовится на русском языке. В итоге нашли демократичный LED UNIT HALL на улице Рамулю, 29 (недалеко от Саркандаугавы). Работали все лето и дают премьеру в запланированные сроки - 18 сентября.

Чулпан Хаматова

О чем спектакль - о житейском. Чулпан Хаматова выразила надежду, что каждый зритель почувствует, что это история про него: «Это спектакль про сумасшедшую любовь, про одиночество и потерю, про чувство долга и собственного достоинства, про мир вокруг, который давно сошел с ума и, видимо, надолго".

Герои «Записок сумасшедших» – два человека, оказавшихся не по своей воле в новых жизненных обстоятельствах. Устроенный быт теперь в прошлом, и героям нужно найти себе применение в чужой стране, новое место в жизни.

Пьесу написал сам Дмитрий Крымов и пояснил, что в её основе очень далеко лежит история человека, который трагедийно-комедийно сошел с ума (явный отсыл к гоголевской "Шинели").

Режиссер Дмитрий Крымов

-Несмотря на трагические обстоятельства, в которых все мы живем, я рад, что мы встретились в работе, - отметил Крымов. Кроме того, Чулпан Хаматова и Максим Суханов, почти 30 лет назад сыгравшие в фильме Валерия Тодоровского «Страна глухих», впервые оказываются вместе на одной сцене. К недавнему скандалу вернулся сам режиссер. С изрядной долей здорового юмора.

-Жалко, конечно, что нас оттуда турнули. Там и туалеты лучше и кондиционеры мощнее. Но когда утром я иду сюда на репетицию мимо кирпичей сложенных, труб торчащих, понимаю, что эта среда гармоничнее для нашего сюжета про двух изгнанников. В правильное место десантировались!

Суханов мнение поддержал: все что мы делаем и в жизни сейчас - эксперимент, так что роскошная площадка была б неправильной.

Чулпан Хаматова, впрочем, не согласилась, пояснив, что "летом, когда репетировали, было жарко, душно. Теперь я думаю, когда по железной крыше будут стучать капли дождя, всё ли услышат зрители. Но главное, что меня беспокоит, - язык, придуманный как средство коммуникации, остаётся сегодня за бортом".

Она специально обратилась к "радетелям за латышский язык" и предложила им перенаправить свои усилия с борьбы с чужим языком на поддержку своего: "Как человек, изучающий латышский язык, я знаю, в интернете нет онлайн приложений, нет литературы для уровней В1, В2. Я говорю по-английски и по- немецки, эти языки учить при помощи интернета гораздо легче. Слава Богу, у меня были деньги и я могла оплачивать учителя, одних курсов в ютубе не хватило бы. Обратите внимание - нет инструментов!".

-Когда команду выгоняли из Нацтеатра, были ли предложения от Русского театра и театра Херманиса с предложением своих сцен?

Юлия Лочмеле пояснила, что от Алвиса Херманиса реакции не было никакой - вообще не звонил. А Русский театр (имени Чехова) предложил свою сцену, но с ними не сошлись в расписаниях. В итоге 19 сентября премьерный показ состоится и на их сцене.

-Отдельно хочется сказать о технической команде под руководством Илоны Вишнер, которая сотворила настоящий подвиг, выстроила здесь декорации, - отметила Лочмеле. - Специалистов собрали с разных площадок, художник по костюмам живет в Лондоне...

-Такое чувство, что был большой корабль под названием "Россия", потом в него что-то попало, и он разлетелся в щепки, а членов команды разбросало по разных уголкам суши. Иногда они собираются и делают что-то вместе. Нет, это не попытка склеить корабль. Вместе...Может это иллюзия?"

-Может Гоголь-капитан поможет этому кораблю?

-Гоголь капитан...Его язык невероятен. Смысл сказанного им можно показывать разными способами...У него собаки разговаривают...Мы - дети этого языка. Он прадедушка нашего языка. И Гоголь, и Пушкин, и Достоевский. Я, например, с ужасом почувствовал, что братья Карамазовы - это я. Который из братьев? Все!"

...Несмотря на "кораблекрушение" участники спектакля и сейчас чрезвычайно востребованные люди. Чулпан Хаматова, например, изучая латышский язык, активно играет в театре, ездит по миру с гастролями, снимается в мировом уже кино. На недавнем Венецианском кинофестивале был представлен фильм, где она исполняла одну из главных ролей "Тихая жизнь". Греческий режиссер снял фильм о Швеции...

...Спектакль "Записки сумасшедших" почти сразу после рижской премьеры отправится "по миру" - гастроли в Грузии, Израиле, Америке...Его ждут везде, где способны отделять Гоголя и Пушкина от злобных пиратов, к несчастью, говорящих на их языке, захвативших корабль и разбивших его о рифы...

«Записки сумасшедших» – проект театрального агентства Entracte International, созданный при содействии британского фонда «WE EXIST!», поддерживающего русскоязычную культуру в изгнании.

Елена СЛЮСАРЕВА

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