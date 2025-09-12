Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

Расшифровка контрактов на облачный майнинг XRP и BTC от DEAL Mining «Можно заработать 10 000 долларов в день»

Реклама Редакция PRESS 12 сентября, 2025 08:00

Реклама

В современном быстро меняющемся мире криптовалют и децентрализованных финансов началась новая эра, и облачный майнинг находится в самом сердце этой революции.
 Этот метод стал самым простым, безопасным и современным способом заработка для обычных людей.

Больше не нужно дорогостоящего оборудования или специальных навыков — просто платформа и ежедневный доход у вас в руках.

Возглавляет эту революцию DEAL Mining — регулируемая в Великобритании и заслуживающая доверия платформа, которой доверяют более 6,8 миллиона пользователей по всему миру.

Сочетая передовые технологии искусственного интеллекта и гибкие контракты, DEAL Mining не только меняет традиционные методы криптодобычи, но и предоставляет беспрецедентные возможности заработка.

Благодаря возможности заработать до 10 000 долларов прибыли, эта платформа является идеальной возможностью для всех, кто хочет превратить крипторынок в стабильный и надежный источник дохода.

 Почему облачный майнинг? А почему DEAL Mining?

При облачном майнинге вам не нужно управлять дорогим и сложным оборудованием.
 Вы просто арендуете удаленную вычислительную мощность и легко получаете ежедневные выплаты своего заработка.

DEAL Mining выводит это удобство на новый уровень, предлагая:

  • Улучшенное распределение майнинга на основе искусственного интеллекта

  • Чистая и устойчивая энергетическая инфраструктура

  • Автоматизация смарт-контрактов

  • Нулевая настройка — просто нажми и зарабатывай

Независимо от того, инвестируете ли вы 100 или 100 000 долларов, эта платформа все делает автоматически — от оптимизации производительности до распределения прибыли.

 Настоящие контракты, настоящая прибыль

С DEAL Mining у вас есть возможность инвестировать в различные и прибыльные контракты на облачный майнинг. Посмотрите несколько примеров:

  • M30s++ Bitcoin — Инвестиции: $100, Срок: 2 дня, Ежедневная прибыль: $4, Общий доход: $108

  • A1326-109T Dogecoin — Инвестиции: $500, Срок: 5 дней, Ежедневная прибыль: $6, Общий доход: $530

  • M60 Bitcoin — Инвестиции: $1,000, Срок: 10 дней, Ежедневная прибыль: $12.6, Общий доход: $1,126

  • S21 Pro Dogecoin — Инвестиции: $3,500, Срок: 20 дней, Ежедневная прибыль: $46.2, Общий доход: $4,424

  • S19 XP+ Hyd Bitcoin — Инвестиции: $10,000, Срок: 31 день, Ежедневная прибыль: $155, Общий доход: $14,805

  • ANTSPACE HW5 — Инвестиции: $100,000, Срок: 47 дней, Ежедневная прибыль: $1,960, Общий доход: $92,120

Эти контракты являются доказательством того, что ваши инвестиции в DEAL Mining — как безопасные, так и прибыльные.

Подробнее обо всех контрактах:  Dealmining.com

DEAL Mining — инновации без границ.

Наша платформа облачного майнинга разработана таким образом, чтобы быть понятной и доступной каждому и в любом месте.

 

Для этого мы полностью поддерживаем несколько международных языков:

английский, арабский, испанский, немецкий, французский, японский, корейский, итальянский, голландский, португальский и русский.

 

Благодаря такому языковому разнообразию каждый пользователь может легко получить доступ к нашим контрактам, отслеживать ежедневные доходы и наслаждаться удобным интерфейсом на удобном для него языке.

 

 Зарабатывайте ежедневно

Зарабатывайте ежедневные криптовознаграждения с облачными контрактами DEAL Mining — ваша прибыль начисляется каждые 24 часа, а вся инвестиция надежно возвращается по истечении срока действия.

Вы можете снять деньги в любое время или реинвестировать, чтобы увеличить свой доход.
 Многие пользователи уже зарабатывают более $10 000 в день благодаря стратегическому масштабированию.

 Начать очень просто

Не волнуйтесь, если у вас нет технических знаний. DEAL Mining разработан так, что каждый может легко и быстро получить от него выгоду:

  1. Зарегистрируйтесь на сайте  https://dealmining.com
  2. Получите $15 бонус
  3. Выберите тарифный план — от краткосрочных до VIP-уровня
  4. Начните зарабатывать — выплаты поступают ежедневно на ваш криптокошелек
  5. (Необязательно) Загрузите приложение на iOS/Android для полного мобильного управления

 Надежный бренд в облачном майнинге

DEAL Mining зарекомендовала себя как бренд, который является синонимом полной безопасности, прозрачности и стабильной производительности.

Даже в этой быстро меняющейся отрасли платформа ежедневно обеспечивает своим пользователям стабильные выплаты, что стало возможным благодаря зеленой энергии и ИИ-технологиям.

Сегодня DEAL Mining — это не просто майнинг-решение, а устойчивый источник дохода для миллионов людей по всему миру.

 Присоединяйтесь к путешествию в облачный майнинг

С ростом популярности криптовалют люди ищут возможности с низким риском и высокой прибылью.
 DEAL Mining предоставляет вам безопасный, современный и доступный путь.

Не просто смотрите в финансовое будущее — добывайте его вместе с DEAL Mining.

Зарегистрируйтесь сейчас  https://dealmining.com и получите бонус $15.

 Contact us: info@dealmining.com

Криптовалюты относятся к классу активов высокого риска. Поэтому перед принятием решений об инвестициях рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:20 13.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Ринкевич поблагодарил патриарха Варфоломея за поддержку Украины
Bitnews.lv 2 часа назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: мэр Даугавпилса раскритиковал военные карты
Sfera.lv 8 часов назад
Погода: возможны грозы
Sfera.lv 9 часов назад
Нидерланды: горожане-патриоты
Sfera.lv 9 часов назад
Айнар Шлесерс и паром: история, в которой слова политика так явно расходятся с делами
Bitnews.lv 9 часов назад
Литва: семь новых направлений Wizzair
Sfera.lv 12 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать