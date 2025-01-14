С такими вопросами в редакцию LA.LV обратился один из читателей. Он пишет: «Только что ехал в метель в дальний рейс по Латвии, дороги были действительно скользкими и занесенными снегом, автомобили ехали медленно, но было ощущение, что это можно было бы сделать безопаснее… В последние годы я замечаю, что очистка дорог осуществляется только после того, как снегопад заканчивается, но разве это наилучшая тактика? Лучше ведь хотя бы дважды обработать основные дороги, это может спасти жизни. Может, вы сможете узнать, какая сейчас тактика у организаций обслуживающих дороги? Когда они начинают чистить? Почему не чистят во время снегопада? Сделано ли все, чтобы дороги в метель были безопасными?»

Вопросы важные, поэтому журналисты связались с отделом коммуникаций «Latvijas valsts ceļi», чтобы узнать, по каким принципам в нашей стране осуществляется зимняя очистка дорог.

Уточняется, что содержание государственных автодорог осуществляется в соответствии с требованиями, определенными в нормативных актах правительства, в рамках доступного финансирования. Дороги обслуживаются в соответствии с присвоенными им классами, при этом наибольшее внимание уделяется участкам, которые используются наибольшим количеством людей.

Водители должны учитывать, что зимой условия движения могут быть осложнены, и необходимо адаптировать свои привычки вождения в зависимости от климатических условий и состояния дорожного покрытия.

Кроме того, представители «Latvijas valsts ceļi» разъяснили финансовую сторону этих работ:

«Следует подчеркнуть, что зимние работы стоят дорого, однако не оказывают длительного воздействия на состояние дороги, то есть они не улучшают техническое состояние дороги, в отличие от летних работ.

Один раз очистить от снега дороги классов A и B (главные дороги и часть региональных) стоит 103 000 евро, посыпать противогололедными средствами – 135 000 евро. Таким образом, в условиях интенсивных снегопадов или изменчивых погодных условий расходы на зимние работы могут составлять до полумиллиона евро в сутки.

Напоминаем, что содержание и ремонт государственных дорог уже много лет осуществляется в условиях ограниченного финансирования, поэтому не хватает средств на выполнение всех необходимых ремонтных работ. Финансирование на содержание дорог выделяется на год, и чем больше средств расходуется на зимние работы, тем меньше остается на летние: покос травы, очистку канав, обеспыливание и другие работы», - разъясняют в «Latvijas valsts ceļi».

Разъясняется, что согласно требованиям нормативных актов, дороги очищаются от снега полностью только после окончания снегопада, так как слой снега снова образуется даже после проведения работ по его удалению.