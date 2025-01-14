Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 14. Января Завтра: Raitis, Raits, Roberta, Roberts
Доступность

Расходы до полумиллиона евро в сутки: почему дороги долго не чистят от снега? (1)

Редакция PRESS 14 января, 2025 10:43

Латышские СМИ 1 комментариев

В метель небо и земля сливаются воедино, но на дорогах совсем не убирают снег. Подобные ситуации наблюдаются регулярно, поэтому вопрос возникает снова и снова: почему зимой, когда идет метель, на дорогах не видно снегоуборочных машин? Работы начинаются только после того, как метель закончилась. Почему не думают о безопасности и не занимаются очисткой дорог немедленно?

С такими вопросами в редакцию LA.LV обратился один из читателей. Он пишет: «Только что ехал в метель в дальний рейс по Латвии, дороги были действительно скользкими и занесенными снегом, автомобили ехали медленно, но было ощущение, что это можно было бы сделать безопаснее… В последние годы я замечаю, что очистка дорог осуществляется только после того, как снегопад заканчивается, но разве это наилучшая тактика? Лучше ведь хотя бы дважды обработать основные дороги, это может спасти жизни. Может, вы сможете узнать, какая сейчас тактика у организаций обслуживающих дороги? Когда они начинают чистить? Почему не чистят во время снегопада? Сделано ли все, чтобы дороги в метель были безопасными?»

Вопросы важные, поэтому журналисты связались с отделом коммуникаций «Latvijas valsts ceļi», чтобы узнать, по каким принципам в нашей стране осуществляется зимняя очистка дорог.

Уточняется, что содержание государственных автодорог осуществляется в соответствии с требованиями, определенными в нормативных актах правительства, в рамках доступного финансирования. Дороги обслуживаются в соответствии с присвоенными им классами, при этом наибольшее внимание уделяется участкам, которые используются наибольшим количеством людей.

Водители должны учитывать, что зимой условия движения могут быть осложнены, и необходимо адаптировать свои привычки вождения в зависимости от климатических условий и состояния дорожного покрытия.

Кроме того, представители «Latvijas valsts ceļi» разъяснили финансовую сторону этих работ:
«Следует подчеркнуть, что зимние работы стоят дорого, однако не оказывают длительного воздействия на состояние дороги, то есть они не улучшают техническое состояние дороги, в отличие от летних работ.

Один раз очистить от снега дороги классов A и B (главные дороги и часть региональных) стоит 103 000 евро, посыпать противогололедными средствами – 135 000 евро. Таким образом, в условиях интенсивных снегопадов или изменчивых погодных условий расходы на зимние работы могут составлять до полумиллиона евро в сутки.

Напоминаем, что содержание и ремонт государственных дорог уже много лет осуществляется в условиях ограниченного финансирования, поэтому не хватает средств на выполнение всех необходимых ремонтных работ. Финансирование на содержание дорог выделяется на год, и чем больше средств расходуется на зимние работы, тем меньше остается на летние: покос травы, очистку канав, обеспыливание и другие работы», - разъясняют в «Latvijas valsts ceļi».

Разъясняется, что согласно требованиям нормативных актов, дороги очищаются от снега полностью только после окончания снегопада, так как слой снега снова образуется даже после проведения работ по его удалению.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 40 реакций
Комментарии (1) 40 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Попытки нанести ущерб инфраструктуре являются частью более широкой картины: министр энергетики Литвы (1)

Мир 14:55

Мир 1 комментариев

После сообщений шведских СМИ о попытках повреждения соединяющего Литву и Швецию подводного электрокабеля "NordBalt" литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас не исключил, что подобные повторные атаки на критически важные объекты в Балтийском море могут быть попыткой скомпрометировать синхронизацию работы электросистем стран Балтии с сетями остальной Европы, запланированную на февраль.

После сообщений шведских СМИ о попытках повреждения соединяющего Литву и Швецию подводного электрокабеля "NordBalt" литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас не исключил, что подобные повторные атаки на критически важные объекты в Балтийском море могут быть попыткой скомпрометировать синхронизацию работы электросистем стран Балтии с сетями остальной Европы, запланированную на февраль.

Читать
Загрузка

Погода на среду: количество осадков сократится (1)

Новости Латвии 14:43

Новости Латвии 1 комментариев

В среду в Латвии будет преобладать облачное небо, но существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

В среду в Латвии будет преобладать облачное небо, но существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

Читать

Осторожно, бизнес закрывается: количество ликвидированных предприятий в Латвии стабильно растёт (1)

Важно 14:36

Важно 1 комментариев

После обнадеживающего 2023 года тенденция, когда впервые за семь лет число новых предприятий на 929 превысило число ликвидированных, не получила продолжения, так как в 2024 году было ликвидировано больше предприятий, чем зарегистрировано новых, свидетельствуют данные ООО "Lursoft IT".

После обнадеживающего 2023 года тенденция, когда впервые за семь лет число новых предприятий на 929 превысило число ликвидированных, не получила продолжения, так как в 2024 году было ликвидировано больше предприятий, чем зарегистрировано новых, свидетельствуют данные ООО "Lursoft IT".

Читать

Никаких двойных стандартов с госязыком: доставщиков еды обещают жестко проверять (1)

Важно 14:35

Важно 1 комментариев

Курьеры служб доставки, которые доставляют заказы из заведений общественного питания клиентам, должны зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), и за этим планируется строго следить, сообщил Латвийскому телевидению глава Министерства земледелия Арманд Краузе (СЗК). Однако для решения всех насущных проблем этого недостаточно, подчеркнул он, пишет LSM+.

Курьеры служб доставки, которые доставляют заказы из заведений общественного питания клиентам, должны зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), и за этим планируется строго следить, сообщил Латвийскому телевидению глава Министерства земледелия Арманд Краузе (СЗК). Однако для решения всех насущных проблем этого недостаточно, подчеркнул он, пишет LSM+.

Читать

Стрелял по группе полицейских: в суд направлено дело пьяного дебошира (1)

Важно 14:14

Важно 1 комментариев

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Читать

«В Риге ещё был застой-застой»: актер Андрис Лиелайс об отъезде в Москву и возвращении домой (1)

Новости Латвии 14:07

Новости Латвии 1 комментариев

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Читать

Необходимо оказать противодействие теневому флоту России: Ринкевич на саммите (1)

Новости Латвии 13:49

Новости Латвии 1 комментариев

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

Читать