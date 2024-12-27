Раньше смена банка обходилась заёмщику в 2000 евро, теперь в 100: министр экономики отчитался о достижениях

О банках

-Мы приняли правила, чтобы человек, взявший ипотечный кредит, не был привязан к одному кредитору на всю жизнь, чтобы он мог легко переходить из одного банка в другой без лишней волокиты, чтобы банки боролись и предлагали не только новые кредиты, но и конкурировали за уже существующие - чтобы делались более выгодные предложения.

Раньше, если человек покупал, например, квартиру за 40 000 евро, процедура смены банка обходилась ему как минимум в 2 000 евро. Делать такой платеж по такому кредиту было нецелесообразно, ведь выгода вряд ли была бы настолько велика, чтобы платить за нее столько.

Теперь мы изменили эту процедуру - она стоит около 100 евро, и тогда человек может сам решить - если процентные платежи слишком высоки для него, он может посмотреть, не предлагает ли конкурирующий банк что-то лучшее, и если это так - может сменить банк. В следующем году мы сделаем то же самое для бизнеса - точно таким же образом мы планируем упростить для бизнес-заемщиков процесс смены банка.

Мы много говорили с банками о необходимости финансирования экономики и сделали предложения, от которых они не могут отказаться. Банки обязаны платить налог на сверхприбыль, что позволит собрать 90 миллионов евро в следующем году и более 200 миллионов евро в последующие годы. Мы предлагаем банкам избежать уплаты этого налога, если они будут финансировать экономику. Планка установлена на уровне [роста на] 10% кредитного портфеля по сравнению с предыдущим годом. Если банки пойдут на это, в экономику поступит около 2 миллиардов евро новых денег. Уже в этом году мы видим, что произошли значительные изменения: кредитный портфель вырос на 4,5%. Это гораздо лучше, чем прелдыдущие 10 лет нулевого роста, когда кредитный портфель оставался неизменным. В следующем году я хотел бы увидеть рост не менее 10 %.

О бюрократии

-Мы, конечно, работаем над сокращением бюрократии, и не только на словах - это должно быть и на деле. Например, в Рижском свободном порту в этом году мы провели реформу, уволив треть сотрудников и оптимизировав функции, что позволит сэкономить около 2 миллионов евро в год. Мы сможем инвестировать эти деньги в развитие.

Об удвоении ВВП

-Я считаю, что цель удвоения экономики Латвии достижима.

Только что началось строительство завода по производству горохового белка «ASNS Ingredient» в Елгаве с инвестициями в 150 миллионов евро. Это новая веха для латвийского сельского хозяйства в подходе к импорту сельскохозяйственной продукции. Это путь вперед.

Нам нужно работать, чтобы доказать всем неверующим, что проект реален. В процессе реализации были разные проблемы, мы их решали и продвигались вперед один за другим, мы верили в проект и довели его до той стадии, на которой он находится сейчас - предприниматель уже может начать строить завод.

О Rail Baltica

-У Rail Baltica есть «рамки» - «потолок» увеличения расходов, до которого этот проект разрешен. Мы вкладываем деньги не в какие-то огромные станции, не в какие-то сваи на Даугаве, а строим железную дорогу с целью достижения функционального результата. Я больше сосредоточен на том, чтобы сделать этот проект доступным для латвийских предпринимателей, чтобы они могли использовать его для экспорта своих товаров в Западную Европу.

О стабильности правительства

-Правительство стабильно. Это парадокс, но в коалиции партий, формирующих правительство, у каждой партии свой, отличный от других электорат, и это помогает нам работать стабильно - мы не спорим об авторстве идей, мы собираемся вместе и пытаемся реализовать идеи. Это дает нам основу для продуктивной работы.

Да, новый президент Банка Латвии (БЛ) не был избран, но у нас были разные мнения - у СЗК один кандидат, у «Нового единства» - другой. По мнению СЗК, глядя на происходящее в банковской сфере, необходимо назначить нового руководителя БЛ, который будет более активен в своей реальной деятельности.

Мы не смогли договориться о конкретной кандидатуре, но смогли договориться уважать друг друга. Мы добились своего, и нынешний глава Банка Латвии больше не будет его возглавлять - мы этим довольны. Будем вместе искать нового. Это показывает, что в таких сложных ситуациях, когда была правящая коалиция, мы все равно способны достойно выйти из нее.