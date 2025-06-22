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Раньше четверга вряд ли потеплеет: в Янов день дожди будут идти по всей Латвии — и так до среды

© LETA 22 июня, 2025 14:49

Новости Латвии 0 комментариев

Согласно последним прогнозам погоды, 23 июня в Латвии осадков будет сравнительно мало, зато в Янову ночь и днем 24 июня по всей стране время от времени ожидается дождь, будет дуть порывистый ветер.

Затяжных осадков синоптики не прогнозируют, но местами дожди могут быть сильными и сопровождаться грозами. В понедельник и во вторник будет преимущественно облачно.

23 июня во многих местах ожидается небольшой кратковременный дождь, будет дуть южный и юго-восточный ветер, от слабого до умеренного, в центральной и западной части страны порывы ветра достигнут 9-14 м/с. Ночью будет прохладно - от +4 до +10 градусов. Максимальная температура 23 июня - от +16 до +21 градуса.

В Янову ночь и в Янов день время от времени будут идти дожди, местами сильные, возможны грозы. Южный ветер сменится юго-западным и западным, сильнее всего он будет дуть днем - ожидаются порывы до 14-19 м/с. Минимальная температура воздуха в праздничную ночь - от +11 до +14 градусов, днем всего +13-18 градусов.

В среду после праздника во многих местах будет пасмурно, ветрено и дождливо, температура воздуха - не выше +20 градусов. Ожидается, что в четверг распогодится и воздух местами прогреется до +23 градусов.

Хотя во многих местах на юге Европы преобладает сильная жара, иногда достигающая центральной части Европы, в странах Балтии и в Скандинавии в ближайшие недели прогнозируется в целом прохладная погода с большим количеством осадков.

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