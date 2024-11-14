«Никакой битвы добра со злом»: Райвис Дзинтарс стал… психотерапевтом

Он рассказывает, что уже четвертый год эта область знаний является неотъемлемой частью его свободного времени и увлечений.

«Я считаю, что лучшее понимание другого человека и самого себя укрепляет как частные отношения, так и профессиональное сотрудничество».

Дзинтарс завел страницу в социальной сети Facebook, где, по его словам, не будет ни слова о политике.

«На этой странице я хочу сосредоточиться на темах, которые являются главными для каждого человека. О взгляде на себя. О том, что происходит в наших отношениях с другими.

Не будет никакой политики, никакой проповеди, никакой битвы между добром и злом. Будь то наука психология, мнения философов, личный опыт или просто вопросы, остающиеся без ответа... Мне бы хотелось, чтобы все это было импульсом к размышлению, поиску и чувствованию».