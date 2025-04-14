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«Работу остановили, с полок убрали, дальше сами барахтайтесь!» Журналист — о ситуации вокруг Straupe (2)

la.lv 14 апреля, 2025 10:21

Латышские СМИ 2 комментариев

Piensaimnieku kooperatīvās sabiedrības "Straupe" produkcija.

На этой неделе пресс-конференцию в связи с распространением кишечной палочки очень ждали и журналисты, и общество в целом, поскольку незнание пугает. Здоровье детей в больнице тревожит всех нас, нужно делать все, чтобы дети поправились и больше никто не заболел - насчет этого мы все единого мнения, пишет Линда Тунте на портале LA.LV.

Изначально и обвинения по адресу молочного кооператива Straupe казались маленькой победой - происхождение бактерии выяснено, "виновный" найден, обязательно будет сделано все, чтобы распространение бактерии было остановлено, но чем больше информации появлялось, тем яснее становилось, что не все так просто.

Пока Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) призывала остановить работу фасовочной линии Straupe на время выяснения ситуации, в кулуарах распространялись известия, что это предприятие - вовсе не единственный козел отпущения, бактерия найдена еще как минимум на одном предприятии, поставлявшем продукты питания детским садам. Когда попросили об этом официального комментария у эпидемиологов, увы, подтверждения не получили - мол, нельзя так просто назвать предприятие и очернить его.

Какая-то двойная мораль получается... В случае Straupe уже на следующий день после пресс-конференции распространилась информация о том, что до сих пор лабораторные проверки не подтвердили наличие бактерии E. coli ни в одном виде продукции Straupe, а также в смывах с производственного оборудования, тары и рук работников. Однако шар с горы уже покатился вниз...

В кругу своих я слышала тексты и о том, что все продукты Straupe из холодильника ради безопасности были отправлены в контейнер для отходов, пишет Тунте, а также на некоторое время бывшие клиенты предприятия перестанут покупать молочные продукты. Все логично - нормальный человек от природы таков, что он защищает себя и своих близких.

Латвия невелика - в такие моменты это ясно ощущается. Новость о "плохих" продуктах переходит из уст в уста, а как она отражается на предприятии? В данный момент в реальности все ровно наоборот - Straupe оказалось под такой большой лупой, что даже если раньше там что-то не было на 1000% идеально и гигиенично, то сейчас там точно именно так, потому что за всем особенно внимательно следят. Даже если в каком-то продукте бактерия все-таки была, она давно уже съедена.

Признаюсь, тоже время от времени бываю в магазинчике Straupe в самом поселке Страупе, продолжает Тунте: и потому, что тамошние продукты всегда казались настоящими, и потому, что патриотически радуюсь всем маленьким магазинам, продолжающим существовать вопреки огромному облаку супермаркетов, которое, кажется, охватило уже все наши привычки в плане шопинга.

Так что громкие заявления о "плохом" Straupe заставляют даже немного поверить тем, кто утверждает, будто это заговор против мелких производителей. А может быть, и правда? Ведь скандал и в самом деле поднялся нешуточный, думаю, что в Латвии нет почти никого, кто бы не слышал на этой неделе, что нельзя покупать продукцию Straupe, считает автор.

Спасибо ПВС и команде всех прочих экспертов, ясно, что она старается по совести работать во имя здоровья всего общества, но старинная пословица гласит - семь раз отмерь, один отрежь.

Да, скорее всего, было правильно временно приостановить производство даже на основании одних лишь подозрений, но потом, если они все же оказались неверными, должен быть механизм, чтобы помочь предприятию прийти в себя, вернуться на полки магазинов и в сердца людей.

Здоровье на первом месте, но и экономика должна быть одним из приоритетов. Иначе - на основании подозрений останавливаем работу, убираем с полок супермаркетов, а потом пускай барахтаются сами! Тогда и посмотрим, "всплывет" или нет.

Однако этот слегка пессимистический комментарий имеет очень даже оптимистическое продолжение. Латыши снова взялись за руки! В соцсетях началась целая кампания поддержки - люди, в том числе известные в обществе, постят фотографии, призывают включать в меню продукцию Straupe и покупать именно ее, чтобы не допустить гибели предприятия.

Хорошо, что есть моменты, когда мы способны быть настолько едины и помнить о ценностях. Предприниматели нашей страны - совершенно точно одна из них.

Давайте и в дальнейшем мыслить критически! Давайте ответственно относиться к здоровью - своему и окружающих - и быть едиными в моменты, когда это реально важно. Ведь таких моментов сейчас становится все больше.

"Не хочется развивать тут всякие теории заговора, но, правда, нельзя не думать о том, что это ответ на решимость по отношению к запрету торговать в Латвии российскими товарами. И Straupe, по-видимому, чисто латышское предприятие. Гибридная война, такие дела", - пишет в соцсети "Х" политолог Илзе Островска.

"Была на рынке, около стенда Straupe образовалась очередь, все покупают, желают выдержки предприятию. "Ваша продукция - лучшая!" Люди защищают Straupe, я тоже купила сливочное масло. Настоящий абсурд состоит в том, что мелкие предприятия крупным не нужны, отсюда и "заказ"", - заявляет в своем посте публицист Элита Вейдемане.

А психотерапевт Нил Сакс Константинов задается вопросом: "Известно, кто решил слить СМИ информацию о Straupe, прежде чем что бы то ни было выяснилось?"

 

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Комментарии (2) 27 реакций
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