Работаем меньше? Готовятся изменения в трудовом законодательстве

Возможно, скоро предстоят изменения в трудовом законодательстве, которые урегулируют оплату за простой, - например, облегчат работникам возможность расторгнуть отношения с работодателем, который задерживает зарплату, а работодателю в свою очередь уволить сотрудника по определенным причинам. В то же время усилится защита работников с детьми. Более эластичным станет коллективный договор, найдут отражение в законе и многие другие вопросы...

4 или 5? Вот в чём вопрос...

Рабочая неделя – не меньше 40 часов

Идея сократить рабочую неделю давно витает в воздухе. Многие согласны даже дольше работать ежедневно, но иметь три выходных, чтобы провести время с семьей, учиться, путешествовать... Еще в 2022 году на портале инициатив manabalss.lv были собраны необходимые подписи под предложением перейти на 4-дневную и 32-часовую рабочую неделю.

Инициатива набрала нужное число голосов и перешла на повестку дня комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам. Там решили обратиться за консультацией к трехстороннему подсовету по вопросам труда: такую просьбу масс положить под сукно нельзя, тема на слуху. И вообще: в наличии дефицит рабочей силы, надо искать сбалансированное решение вопроса...

В сотрудничестве с Конфедерацией работодателей и Союзом свободных профсоюзов были рассмотрены «за» и «против» - и принято компромиссное предложение, которое может устроить как работодателя, так и работника. А именно – решать вопрос индивидуально. То есть дать работнику возможность договориться о более гибкой организации рабочего времени.

В свою очередь работодатель обязан сохранить 40-часовую рабочую неделю и не уменьшать заработную плату работнику.

Законопроект предусматривает, что работник и работодатель могут договориться о продлении рабочего дня на 2 часа, таким образом сохраняя возможность работать 40 рабочих часов в неделю, но - в течение 4 дней. Договор может быть заключен как на определенный срок, так и на постоянной основе.

Статью 133 закона о продолжительности рабочей недели могут дополнить частью 3.1 в следующей редакции:

(3.1) При заключении трудового договора или в течение срока действия действующего трудового договора работник и работодатель могут договориться о 4-дневной рабочей неделе с соблюдением положений части второй статьи 131 настоящего закона.

Если работник и работодатель договорились о 4-дневной рабочей неделе на определенный период времени, по ее окончании прежний режим работы восстанавливается. По требованию работника или работодателя, выраженному не менее чем за две недели, прежний режим работы восстанавливается.

Если 4-дневная рабочая неделя в соответствии с положениями части 2 статьи 131 настоящего закона была согласована путем заключения трудового договора, то по требованию работника или работодателя, которое выражено не менее чем за две недели, устанавливается продолжительность рабочей недели, определенная в части 1 статьи...

Совмещаем

Суммирование рабочего времени для сотрудников, работающих по совместительству

Немало работников трудятся по совместительству. Так как нормы охраны труда запрещают людям перерабатывать, то нужно вести учет совокупного времени работы по совместительству, в том числе когда работники трудятся и неполный рабочий день. Как это сделать?

В настоящее время, согласно нормативным актам и решениям судов, режим накопительного рабочего времени может применяться только в том случае, если работник принят на работу на обычное рабочее время. Теперь есть предложение пересмотреть действующее положение о суммированном рабочем времени и при условии неполного рабочего дня.

Законопроект предусматривает: если в какой-либо день или неделю продолжительность рабочего времени совместителя превышает норму, но нормальная продолжительность рабочего времени не превышена в течение месяца, это не считается сверхурочной работой.

Если за последние 6 месяцев среднее количество часов, отработанных работником в соответствии с гибкой организацией рабочего времени, достигнет нормального рабочего времени, то по заявлению работника считается, что ему установлена нормальная продолжительность рабочего времени. Это даст возможность защитить работников в случаях, когда работодатель фактически установил не отвечающее закону количество рабочих часов в месяц...

Возможны изменения в законодательстве в отношении работников, работающих неполный рабочий день. Статью 134 могут дополнить частями 8, 9 и 10 в следующей редакции:

(8) Если работник, которому на основании соглашения между работником и работодателем установлена неполная продолжительность рабочего времени, в любой из дней недели или любую неделю выполняет работу и превышает нормальную продолжительность рабочего дня или недели, то это не считается сверхурочной работой, если общее время, отработанное работником в течение месяца, не превышает нормальное рабочее время месяца.

В коллективном договоре, заключаемом с профсоюзом работников, стороны, не снижая защиту прав работника, могут договориться о более длительном периоде учета рабочего времени, но не более 3 месяцев.

(9) Работодатель обязан ознакомить работников с графиком работы не позднее чем за 2 недели до его вступления в силу.

(10) Если за последние 6 месяцев среднее количество часов, отработанных работником в месяц, достигнет нормальной продолжительности рабочего времени, то по требованию работника ему установят нормальную продолжительность рабочего времени...

Часы досуга - дольше

Обеспечение еженедельного времени отдыха

Каждые 7 дней каждый работник имеет право на обязательный 24-часовой непрерывный период отдыха плюс 11 часов ежедневного отдыха. Это предусматривает Директива 2003/88/EC Европейского парламента и Совета от 4 ноября 2003 года об организации рабочего времени.

Цель состоит в том, чтобы общий объем еженедельного отдыха формировался путем сложения времени суточного отдыха перед началом еженедельного отдыха и периода еженедельного отдыха. Поправки к части 6 статьи 140 закона «О труде» обеспечат увеличение среднего количества часов отдыха в неделю, а также включение 24-часового времени отдыха перед началом еженедельного периода отдыха.

Дополнение к 1-й части статьи 143 закона будет гарантировать выполнение требования директивы, то есть еженедельное время отдыха начнется тогда, когда закончится 24-часовое время отдыха пред началом рабочей недели.

Предлагаются изменения в закон «О труде» о времени отдыха. Часть 6 статьи 140 могут изложить в следующей редакции:

(6) При определении общего рабочего времени работодатель обеспечивает, чтобы в течение отчетного периода ежедневное время отдыха составляло в среднем не менее 12 часов в день, а еженедельное время отдыха - не менее 36 часов в неделю и 24-часовое время отдыха накануне начала рабочей недели и еженедельного периода отдыха.

В статью 143 могут включить 1-ю часть в следующей редакции:

(1) Продолжительность еженедельного отдыха в 7-дневном периоде не может быть менее 42 часов подряд, включая 24-часовой период отдыха в день, предшествующий началу еженедельного периода отдыха. Данное правило не может применяться, если определяется совокупное рабочее время.

6-ю часть могут изложить в следующей редакции:

(6) Если работодатель назначает выходным один рабочий день, который приходится на период между праздничным днем и еженедельным периодом отдыха, и переносит его на субботу той же недели или другую неделю того же месяца, продолжительность еженедельного периода отдыха не должна быть короче 36 часов подряд, включая 24-часовой период отдыха за день до начала еженедельного периода отдыха...

Поправки к закону «О труде» изучала Вера СТЕПНОВА