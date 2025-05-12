Рабочая партия Курдистана заявила о самороспуске и прекращении вооруженной борьбы. Что это значит для Турции?

«Борьба РПК разрушила политику отрицания и уничтожения, направленную против нашего народа, и привела курдский вопрос к точке, где он может быть решен посредством демократической политики, таким образом выполнив свою историческую миссию», — говорится в заявлении партии.

После сорока лет конфликта, который унес жизни больше 40 тыс человек, курдская повстанческая группировка Рабочая партия Курдистана (РПК) объявила о самороспуске и сложении оружия. Это последовало за призывом ее лидера Абдуллы Оджалана, сделанным в конце февраля в рамках закулисных переговоров между курдскими политиками и властями Турции.

Эксперты говорят, что это объявление не означает решения «курдского вопроса». Турецкие власти не спешат проводить демократические реформы, на которых настаивают Оджалан и его последователи. Другие лидеры курдского движения остаются в тюрьме, а партия DEM, представляющая курдов в турецком парламенте, подвергается преследованиям. Преимущественно населенные курдами районы Турции остаются самыми бедными в стране.

Но прекращение вооруженной борьбы РПК против турецкого государства неизбежно повлияет на внутреннюю и внешнюю политику Сирии и Ирака, а также может затронуть Иран — во всех этих странах есть курдское население, чьи лидеры либо поддерживали Оджалана, либо боролись с его влиянием.

От марксизма-ленинизма к демократическим реформам

Курды — ираноязычный этнос, столетиями населяющий регион между реками Тигр и Евфрат, который они сами называют Курдистаном. После Первой мировой войны эти земли оказались разделены между четырьмя странами: Турцией, Сирией, Ираком и Ираном. Так курды стали самым многочисленным народом Ближнего Востока без собственного государства.

Большинство курдов оказались на территории Турецкой республики, но не смогли получить в ней политических и культурных прав. Их идентичность отрицалась — курдов называли «горными турками», — а использование курдского языка было запрещено до 1991 года. Сейчас число турецких курдов оценивается в 14 млн человек — больше 15% населения Турции.

Рабочая партия Курдистана (РПК) была создана в 1970-х Абдуллой Оджаланом и его соратниками на основе идей курдского национализма и марксизма-ленинизма. Она поставила своей целью создание независимого Курдистана и начала вооруженную борьбу против турецкого государства.

За прошедшие десятилетия в этой войне погибли больше 40 тыс. человек со всех сторон — мирные жители турецкого и курдского происхождения, бойцы РПК и турецкие солдаты. Еще около трех миллионов человек стали вынужденными переселенцами или беженцами. Действия РПК привели к тому, что она была признана террористической организацией в США, Британии, а также Евросоюзе и НАТО.

В 2005 году Реджеп Тайип Эрдоган, незадолго до этого избранный премьер-министром, выступил с программной речью о «курдском вопросе». Он признал исторические ошибки, после чего многие ограничения были сняты. В университетах были созданы кафедры курдского языка и запущены СМИ на курдском языке. В 2013 был снят запрет на использование курдского алфавита.

Позиция Оджалана тоже менялась. «Лидер Апо», как называют его соратники, почти двадцать лет руководил РПК из Сирии. Но под давлением Анкары Хафез Асад лишил курдского лидера убежища, и вскоре тот был похищен из столицы Кении в результате операции турецкой разведки при поддержке американского ЦРУ.

С 1999 года Оджалан отбывает пожизненный срок на острове Имралы посреди Мраморного моря, где он долгое время был единственным заключенным. В тюрьме Оджалан открыл для себя «Экологию Свободы», главный труд американского философа Мюррея Букчина, идеолога анархизма и либертарного социализма. Позже Оджалан прочел все доступные в переводе труды Букчина и вступил в переписку с автором.

Погружение в политическую философию привело к эволюции мышления Оджалана: он дистанцировался от марксизма-ленинизма и отказался от борьбы за полную независимость Курдистана. Новыми требованиями стала культурная автономия для курдов и демократические реформы в Турции.

Предыдущий переговорный процесс между РПК и Турцией привел стороны к возможному разрешению конфликта в 2015 году, но в последний момент сделка сорвалась — и вооруженное противостояние возобновилось с новой силой.

В этот раз Оджалан зашел дальше, чем прежде: в конце февраля он выпустил обращение, в котором призвал РПК созвать съезд, чтобы принять решение о сложении оружия и роспуске партии. В этом тексте Оджалан обвиняет «капиталистическую современность» в разжигании конфликта между турками и курдами. Он писал, что РПК сыграла важную роль в борьбе курдов за свои права, но требования независимости и даже автономии уже не актуальны.

В отличие от предыдущих переговоров, в этот раз инициатором выступал не сам Эрдоган, а его политический союзник Девлет Бахчели, лидер ультраправой партии ПНД. Турецкие политологи говорят, что Бахчели действует с одобрения президента, а участие ультранационалистического политика предполагает, что мирный процесс не настроит против Эрдогана часть электората. Гнев турецких националистов был одним из факторов срыва предыдущих переговоров.

Политический расчет

Для турецкого президента примирение с курдами — тактический шаг в попытке остаться у власти после 2028 года, когда должен закончиться его последний президентский срок, пишет Гёнюль Тол, директор программы Турции в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.

«Эрдоган выйдет победителем при любом исходе. Если все пройдет гладко и РПК самораспустится, турецкий лидер поставит себе в заслугу прекращение 40-летнего вооруженного конфликта и пойдет на следующие выборы с ослабленной оппозицией», — писала она в Financial Times.

Ектан Тюркйылмаз, турецкий культурный антрополог курдского происхождения, согласен, что целью Эрдогана мог быть раскол оппозиции и усиление своей позиции внутри страны и на международной арене. Но он считает, что на деле результат может быть противоположным.

«Я думаю, что это приведет к ожиданиям дальнейшей демократизации и создаст давление на режим», — сказал Тюркйылмаз в разговоре с Би-би-си.

По словам антрополога, граждане и турецкого, и курдского происхождения будут ожидать реформ и либерализации в условиях, когда была устранена одна из главных угроз турецкому государству.

«Мне кажется, что это может закончиться совершенно иначе для режима Эрдогана, чем он предполагает», — добавил Тюркйылмаз.