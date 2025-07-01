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Доступность

Против гонореи и сифилиса: молодежи начнут регулярно раздавать бесплатные презервативы

© Lsm.lv 1 июля, 2025 17:04

Азбука здоровья 0 комментариев

Центр контроля и профилактики заболеваний (SPKC) совместно с четырьмя молодежными центрами — Мультифункциональным центром инициатив молодежи Тукумского края, Салацгривским молодежным центром, Лимбажским молодежным центром и Рижским молодежным центром «Каниерис» — в июне этого года начали пилотный проект по бесплатному предоставлению презервативов для молодежи, сообщает LSM+.

Согласно плану, проект продлится до ноября этого года. За это время будет оцениваться спрос на данную услугу, ее доступность и возможность дальнейшего распространения этого опыта на все молодежные центры страны.

Пилотный проект начат из-за необходимости обеспечить молодежь доступными средствами контрацепции. SPKC напоминает, что презервативы — единственное средство контрацепции, которое защищает одновременно и от инфекций, передающихся половым путем, и от нежелательной беременности.

В исследовании о сексуальном и репродуктивном здоровье жителей Латвии 27,1% молодежи от 15 до 24 лет сообщили, что их первый половой акт прошел без использования контрацептивов. Кроме того, каждый пятый опрошенный не использовал презервативы за последние 12 месяцев, а каждый десятый за тот же период вообще никогда не использовал их во время половых контактов.

«К нам молодые люди приходят, чтобы провести свободное время и поучаствовать в разных мероприятиях. Здесь они встречают единомышленников, находят друзей, появляются и первые симпатии. Когда молодой человек готов начать половую жизнь, очень важно, чтобы он мог сделать это безопасно. Нельзя сказать, что сегодня контрацептивы легко доступны молодежи — они довольно дорогие, поэтому многие пытаются экономить именно на них. Мы рады, что можем предоставить молодым людям бесплатные презервативы и надеемся, что это поможет сформировать привычку безопасного поведения в сексуальных отношениях», — отметила представительница Лимбажского молодежного центра Элина Рутентале.

Среди молодежи наиболее распространены хламидиоз (252,8 случая на 100 000 населения), гонорея (25,6 случая на 100 000 населения) и сифилис (7,0 случаев на 100 000 населения). У этих болезней часто отсутствуют выраженные симптомы, и поздняя диагностика может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Презервативы будут доступны в указанных молодежных центрах. Также по мере возможности молодежи будут предоставлять информацию о сексуальном и репродуктивном здоровье.

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