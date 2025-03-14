MPEÕK и Пюхтицкий монастырь подали в суд на Рийгикогу из-за принятого в мае прошлого года заявления, в котором Рийгикогу признал Московский патриархат сторонником агрессии.

В своем обращении в Таллиннский административный суд в сентябре прошлого года MPEÕK и монастырь заявили, что заявление Рийгикогу не исключает MPEÕK и Пюхтицкий монастырь из списка сторонников военной агрессии России.

«Рийгикогу явно зашел слишком далеко, сделав такое заявление, учитывая, что православная церковь — это многомиллионная и многонациональная община духовенства и мирян, в каноническую структуру которой входят также независимые церкви и монастыри, в том числе MPEÕK и Пюхтицкий монастырь», - заявили они.

Они добавили, что в своих позициях и высказываниях до сих пор четко выражали свою позицию против войны в Украине. «Церковь и монастырь воздерживаются от ассоциирования себя со светской жизнью и политикой и не распространяют никакой враждебной пропаганды, что было признано при оглашении заявления в Рийгикогу. В своих ежедневных религиозных службах они не поощряли и не поддерживали антигосударственные настроения или деятельность», - написали представители церкви и монастыря.

Жалобщики добавили, что в ситуации, когда Рийгикогу не заслушало представителей церкви и монастыря перед принятием заявления, их право быть услышанными было нарушено неоправданной поспешностью и нарушающим права обращением. «Для страны, уважающей верховенство закона и свободу вероисповедания, неприемлемо, что рассмотрение и принятие петиции из-за избирательного отношения к фактам привело к нарушению прав заявителей», - пояснили они.

Представлявшие интересы MPEÕK и монастыря присяжные адвокаты Артур Князев и Стивен-Христо Эвестус из юридической фирмы Sirel & Partnerid пояснили, что не добиваются переоценки геополитической ситуации в споре.

«Мы считаем необходимым привлечь правосудие для оценки угрозы и ущерба репутации и доброму имени мирных религиозных организаций, зарегистрированных в нашей стране и действующих в соответствии с нашими национальными законами. Ведь в конечном итоге наша цель должна совпадать с целью и обязанностью государства пресекать неприемлемое и безответственное вмешательство в осуществление религиозной свободы», - пояснили юристы в сентябре.

Они добавили, что от Рийгикогу в его заявлениях ожидается полная подотчетность, анализ последствий, четкая и продуманная коммуникация, а также отказ от уничижительного тона и враждебных высказываний.

«Заявители не могут согласиться с выводом из заявления Рийгикогу о том, что в независящих от них обстоятельствах они оказались в роли сторонников военной агрессии и вынуждены терпеть сопровождающие такое неправильное толкование меры принуждения», - написали они.

30 сентября прошлого года Таллиннский административный суд отклонил апелляцию MPEÕK и Пюхтицкого Успенского Ставропигиального монастыря, указав, что заявления Рийгикогу выражают политическую волю парламента, но не являются юридически обязывающими актами.

«Если бы административный суд рассматривал содержание политических позиций, выраженных в заявлениях Рийгикогу, это противоречило бы принципу разделения и баланса властей, а также принципу парламентской демократии. Административные суды не осуществляют прямой контроль за законностью осуществления парламентом своих конституционных функций», - пояснил суд.

Представители MPEÕK и монастыря оспорили постановление административного суда и попросили окружной суд обязать Таллиннский административный суд принять их жалобу к рассмотрению. Таллиннский окружной суд отклонил апелляцию.

Окружной суд разъяснил, что административный суд имеет право рассматривать апелляции на действия Рийгикогу только в том случае, если Рийгикогу выполнял не свою основную конституционную функцию, а предусмотренную законом функцию административной поддержки, например, запрос информации, государственные закупки или другие предусмотренные законом функции, и только если законом не предусмотрен иной порядок разрешения подобных споров.

MPEÕK и монастырь оспорили постановление Таллиннского окружного суда в госсуде, который в среду принял решение не рассматривать апелляцию. Таким образом, MPEÕK и Пюхтицкий монастырь окончательно проиграли спор.

6 мая прошлого года Рийгикогу объявил Московский патриархат институтом, поддерживающим военную агрессию России. В своем заявлении Рийгикогу подчеркнул, что объявление Московского патриархата институтом, поддерживающим военную агрессию России, касается Московского патриархата как института и органа управления, а не людей, следующих православным традициям.

Однако Рийгикогу уточнил, что, согласно уставу Русской православной церкви, к Московскому патриархату, или Русской православной церкви, относятся также независимые церкви и монастыри, поэтому MPEÕK и Пюхтицкий монастырь напрямую подпадают под заявление Рийгикогу.

Министерство внутренних дел Эстонии ведет переговоры с MPEÕK и Пюхтицким монастырем о сокращении влияния Московского патриархата и/или об отсоединении от него.